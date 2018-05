Wymarzony start w Giro dla Mitchelton-Scott. Wideo

- Czasami to inne drużyny decydują, czy da się powalczyć o etapowe zwycięstwo. W pewnym momencie Astana zaczęła gonić. Wiedzieliśmy, że w wygraną celował Miguel Angel Lopez i pilnowaliśmy sytuacji. Dla nas to start marzeń, to Giro d'Italia nie mogło ułożyć się lepiej - powiedział dyrektor sportowy Mitchelton-Scott Matt White. Jego kolarze wygrali dwa etapy, a Simon Yates jest liderem wyścigu.