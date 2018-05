Mr. Polska - rekordzista świata na Giro. Wideo

Co prawda w Giro d'Italia 2018 nie biorą udziału kolarze znad Wisły, ale nie znaczy to, że na wyścigu nie ma naszych rodaków. W ekipie LottoNL-Jumbo jest Michał Szyszkowski, znany z tego, że należy do niego rekord w szybkości podawania bidonów zawodnikom na etapie. W zespole pełni rolę m.in. masażysty, kierowcy i kucharza. Nazywany jest Mr. Polska, czyli tak, jak popularny w Holandii raper.