Dookoła Kalifornii. Słaby występ Majki, van Garderen nowym liderem. Wideo

Tejay van Garderen najlepiej spisał się podczas 4. etapu Tour of California. Kolarz BMC wygrał jazdę indywidualną na czas i został nowym liderem wyścigu. Słabo spisał się Rafał Majka. Zawodnik Bora-hansgrohe na czwartym etapie był dopiero 30. i stracił ponad dwie minuty do van Garderena. W klasyfikacji generalnej Polak spadł na 6. miejsce. Tour of California na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.