Krew i łzy. Potężna kraksa w Tour of California. Wideo

Na ostatnich kilometrach 5. etapu Tour of California doszło do ogromnej kraksy w peletonie. Uczestniczyło w niej kilkunastku kolarzy, ale najbardziej poszkodowany był Jasper Philipsen. Zawodnik Hagens Berman Axeon wycofał się z dalszej rywalizacji. Tour of California na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.