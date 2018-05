Giro d'Italia. Dinozaur natrętny jak mucha. Froome nie wytrzymał. Wideo

Na ostatnim podjeździe 14. etapu Giro d'Italia jeden z kibiców bardzo postarał się o to, by znaleźć się w centrum uwagi. Przebrany jako dinozaur biegł obok kolarzy walczących z morderczym Monte Zoncolan. Nie spodobało się to Chrisowi Froome'owi, który odepchnął natręta. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.