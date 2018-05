O błysk szprychy! Gaviria wyrał ostatni etap Tour of California. Wideo

Na ostatnim, siódmym etapie Tour of California doszło do kapitalnej batalii pomiędzy sprinterami. Fernando Gavirii wyzwanie rzucił Max Walscheid. Kolarz Sunwebu był bardzo bliski wygranej, ale o błysk szprychy lepszy okazał się Gaviria z Quick-Step Floors. Cały wyścig zwyciężył Egan Bernal (Team Sky). Rafał Majka (Bora-hansgrohe) zajął 6. miejsce, do Kolumbijczyka stracił trzy minuty i sekundę.