Giro d'Italia. Szef Team Sky wyjaśnił, co działo się z Froome'em. Wideo

- Chris nie przyjechał na Giro w takiej dyspozycji, jakiej się spodziewaliśmy. Znajdował się w pewnym dołku, ale jego forma rośnie. Nasza praca przynosi efekty, lecz zdarzają się kraksy. To ma wpływ na wyniki. Start kosztował go wiele bólu, jednak on jest wielkim mistrzem i pokona swoje problemy - stwierdził dyrektor generalny Team Sky Dave Brailsford. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie.