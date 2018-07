Tajemnice przygotowań Majki do Tour de France. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przed Tour de France zespół Rafała Majki BORA-hansgrohe udała się do Sierra Nevada, gdzie kolarze przygotowywali się do startu w "Wielkiej Pętli". - Trenujemy w Sierra Nevada z powodu wysokości. To ten czynnik ma dla nas kluczowe znaczenie w przygotowaniach - wyjaśnił trener zespołu Patxi Vila. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.