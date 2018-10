Kolarstwo. Poważna kraksa Pawła Poljańskiego. Wideo

Paweł Poljański uległ poważnemu wypadkowi na trasie jednodniowego wyścigu Tre Valli Varesine. Do kraksy doszło na 54 kilometry przed metą. Kolarz grupy BORA-hansgrohe upadł na tyle nieszczęśliwie, że od razu potrzebował pomocy ratowników medycznych. Szyja Polaka została usztywniona, później przetransportowano go do szpitala.