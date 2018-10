Eduard Prades: Mam nadzieję, że zapracowałem na nowy kontrakt. Wideo

- Wiedziałem, że jeśli złapię bonifikatę, to wygram wyścig. Pracowałem na to bardzo mocno. To świetny wynik dla mnie i całego zespołu. Na razie nie mam kontraktu na przyszły sezon, ale mam nadzieję, że zapracowałem na nową umowę - powiedział triumfator Tour of Turkey Eduard Prades (Euskadi-Murias).