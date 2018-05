Ekstraklasa koszykarek. Kyara Linskens w AZS AJP Gorzów Wielkopolski

Belgijka Kyara Linskens została koszykarką występującego w ekstraklasie InvestInTheWest AZS AJP - poinformował gorzowski klub. 22-latka gra na pozycji środkowej.

Linskens ma 190 cm wzrostu, należy do grona utalentowanych europejskich zawodniczek grających na pozycji środkowej. Ma za sobą udany sezon w Euro Cup oraz lidze czeskiej z zespołem z Nymburka, może wystąpić w mistrzostwach świata w Hiszpanii.

"Cieszę się, że Kyara zagra dla nas w nadchodzącym sezonie. Wierzę, że mimo młodego wieku poradzi sobie w mocnej polskiej lidze. Jest silna fizycznie, z dobrą ręką do rzutu, ale przede wszystkim jest niezwykle utalentowana w zbiórkach piłki z tablicy oraz blokach. Myślę, że Kyara pomoże nam osiągnąć dobry wynik, a sama zrobi kolejny krok w rozwoju swojego talentu" - ocenił trener gorzowskiego zespołu Dariusz Maciejewski, cytowany na klubowej stronie internetowej.

To druga zagraniczna koszykarka pozyskana przez AZS w tym miesiącu. Wcześniej zespół zasiliła reprezentantka Białorusi Maryja Papowa. Po rocznej przerwie macierzyńskiej do zespołu wraca także Katarzyna Dźwigalska, która przejmie rolę kapitana.

Po zakończeniu sezonu z gorzowską drużyną rozstało się kilka podstawowych zawodniczek. Klub nie przedłużył kontraktów z: Pauliną Misiek (przeszła do Basketu 90 Gdynia), Magdaleną Szajtauer (do Pszczółki AZS UMCS Lublin) i Aleksandrą Pawlak oraz Amerykanką Carolyn Swords i zakontraktowaną przed fazą play off Australijką Natalie Hurst.

Kontrakty na kolejny sezon przedłużono natomiast z Białorusinką Julią Rycikawą i Beatą Jaworską; ważne umowy mają Słowenka Annamaria Prezelj i Daria Stelmach.