Ekstraklasa koszykarek. Mocniejsze rywalki mistrza z Polkowic

Rywalizacja o 84. mistrzostwo Polski koszykarek, która rozpocznie się 4 października, zapowiada się ciekawie, bo czołowe zespoły ekstraklasy z Krakowa, Bydgoszczy, Wrocławia i Torunia wzmocniły się. Mistrzynie z CCC Polkowice czeka trudna droga do obrony tytułu.

Artego Bydgoszcz, trzykrotny srebrny medalista (2015, 2016, 2018), nieustannie marzy o mistrzostwie kraju. W realizacji celu mają pomóc trenerowi Tomaszowi Herktowi m.in. brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016) Serbka Tamara Radocaj, chilijska środkowa, znana z występów w Krakowie dwa lata temu, Ziomara Morrison oraz Amerykanka Monica Engelman.

Z podstawowego składu odeszły Justyna Żurowska-Cegielska i amerykańska rozgrywająca Jennifer O'Neill, a pozostały doświadczone Elżbieta Międzik, Agnieszka Szott-Hejmej, Julie McBride i serbska środkowa Dragana Stankovic.

Żurowska-Cegielska wzmocniła Wisłę, 25-krotnego mistrza kraju, który, podrażniony brakiem medalu w minionym sezonie, sięgnął po znaczące wzmocnienia, m.in. po reprezentantki mistrza Europy Hiszpanii. Oprócz znanej kibicom Leonor Rodriguez pod Wawelem zameldowały się Maria Araujo i Maria Conde. Nowymi koszykarkami w ekipie Krzysztofa Szewczyka są także rozgrywająca z Czarnogóry Bozica Mujovic, środkowa ze Słowacji Sabina Oroszova oraz dwie Amerykanki - rozgrywająca Jordin Canada i środkowa Mercedes Russell. Pozostały w Krakowie reprezentantki kraju Magdalena Ziętara i Klaudia Niedźwiedzka.

Krakowianki w niepełnym składzie - bez Hiszpanek Rodriguez i Conde - wygrały prestiżowy III Memoriał Franciszki Cegielskiej i Małgorzaty Dydek w Gdyni.

Brązowy medalista 1KS Ślęza Wrocław pozyskał amerykańską podkoszową Cierrę Burdick oraz reprezentantkę Ukrainy Taisiię Udodenko, a także kadrowiczkę Monikę Naczk. Odeszła jednak siła napędowa ekipy, rozgrywająca Sharnee Zoll, która ze Ślęzą sięgnęła po mistrzostwo Polski w 2017 r. Amerykanka ponownie występować będzie w Gorzowie Wlkp., gdzie grała przez dwa sezony, w latach 2013-2015.

Mistrz CCC także dokonał wzmocnień. W zespole Słowaka Marosa Kovacika grę będzie prowadzić Jasmine Thomas. Amerykańska rozgrywająca zastąpi jedną z liderek Miljanę Bojovic, która spodziewa się dziecka. Na Dolnym Śląsku zagra też 30-letnia Angielka Johannah Leedham, która wraca do polskiej ligi po ośmiu latach (wówczas w Gorzowie Wlkp.), z których większość spędziła na parkietach mocnej ligi francuskiej. Drużynę wzmocniły litewska środkowa Sofija Aleksandravicius oraz amerykańska rzucająca Tiffany Hayes. CCC będzie musiało godzić występy krajowe z Euroligą.

Międzynarodowy ciekawy skład w Toruniu zbudował znany z pracy w Polsce słowacki trener Stefan Svitek. Nowe rozgrywające "Katarzynek" to reprezentantka Serbii Sanja Mandic oraz kadrowiczki Angelika Stankiewicz i Katarzyna Trzeciak. a pod koszem wystąpi m.in. reprezentantka Litwy Laura Svaryte.

W gronie drużyn ekstraklasy jest absolutny debiutant - Politechnika Gdańska.

Nieparzysta liczba drużyn to efekt wycofania się zespołu JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec, który w minionym sezonie zajął 10. miejsce (druga drużyna klubu awansowała do 1. ligi, a ponieważ stowarzyszenie nie ma wystarczających środków do prowadzenia dwóch zespołów na szczeblu centralnym, więc wycofało drużynę z elity) oraz powrotu Widzewa Łódź. Klub, który nie zdołał utrzymać się w elicie w minionym sezonie decyzją zarządu Polskiego Związku Koszykówki otrzymał "dziką kartę".

Sezon zasadniczy, w którym spotkania rozgrywane będą systemem każdy z każdym, mecz i rewanż potrwa od 4 października do 30 marca 2018 r. Przewidziano w nim przerwę w listopadzie (11-23) na dwa ostatnie spotkania reprezentacji w eliminacjach mistrzostw Europy 2019.

Do play off awans wywalczy osiem najlepszych ekip. Drużyny z miejsc 9-13 zakończą rywalizację po tym etapie.

Faza pucharowa, od ćwierćfinałów (2-10 kwietnia) po finał, rozgrywana będzie do trzech zwycięstw. Walka o złoto rozpocznie się 27 kwietnia, a zakończy najpóźniej 5 maja. Rywalizacja o brąz toczyć się będzie do dwóch wygranych (od 26 do 30 kwietnia).

