Ekstraklasa koszykarek. Tylko jedna niewiadoma w ćwierćfinałach

Tylko w jednej parze ćwierćfinałowej ekstraklasy koszykarek Artego Bydgoszcz - Basket 90 Gdynia dojdzie do pojedynku numer pięć, w środę. Awans do półfinałów wywalczyły podczas weekendu Wisła CanPack Kraków, CCC Polkowice i obrońca tytułu 1KS Ślęza Wrocław.

Zdjęcie Agnieszka Kaczmarczyk (z prawej) i Agnieszka Skobel /Maciej Kulczyński /PAP

Jako pierwsze w kolejnej fazie zameldowały się krakowianki i polkowiczanki, pokonując rywalki z Gorzowa Wlkp. i Lublina. W niedzielę uczyniła to wrocławska Ślęza, która zdeklasowała na własnym parkiecie Energę Toruń w meczu numer cztery 87:65 i wygrała rywalizację 3-1.

Artego, najlepszy zespół po sezonie zasadniczym, po sobotniej porażce w Gdyni 59:65, w niedzielę nie dał szans zespołowi z Trójmiasta, który do play off przystąpił z ósmej lokaty, wygrywając 83:52 i doprowadził do remisu 2-2. Liderką zespołu trenera Tomasza Herkta, który z sukcesami pracował przed laty w Gdyni (m.in. mistrzostwo kraju w 1999, 2000), była amerykańska rozgrywająca Jennifer O'Neill, która miał 16 pkt i 11 asyst. Decydujące spotkanie odbędzie w środę w Bydgoszczy.

W półfinałach, które rozpoczynają się już 14 kwietnia, Wisła zmierzy się z CCC, a Ślęza czeka na wyłonienie zwycięzcy w parze Artego - Basket 90. W półfinałach rywalizacja toczy się także do trzech wygranych i najpóźniej zakończy się 22 kwietnia.

Wyniki ćwierćfinałów Energa Basket Ligi Kobiet:

niedziela

Ślęza Wrocław - Energa Toruń 83:68 (21:15, 29:18, 19:16, 14:19)



Stan rywalizacji 3-1 dla Ślęzy. Awans Wrocław

Basket 90 Gdynia - Artego Bydgoszcz 52:83 (7:29, 17:15, 16:20, 12:19)



Stan rywalizacji 2-2. Decydujące spotkanie odbędzie się 11 kwietnia w Bydgoszczy

sobota

Basket 90 Gdynia - Artego Bydgoszcz 65:59 (17:9, 12:19, 16:13, 20:18)

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. - Wisła CanPack Kraków 84:85 (24:13, 28:26, 19:20, 13:26)



Stan rywalizacji 3-0 dla Wisły. Awans Kraków

Ślęza Wrocław - Energa Toruń 87:65 (27:18, 23:17, 13:15, 24:15)

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - CCC Polkowice 61:95 (18:23, 11:21, 17:31, 15:20)



Stan rywalizacji 3-0 dla CCC. Awans Polkowice