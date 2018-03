Koszykarki Artego Bydgoszcz najlepsze w sezonie zasadniczym

Koszykarki Artego Bydgoszcz na pierwszym miejscu w tabeli zakończyły zasadniczą część sezonu ekstraklasy. W meczu ostatniej, 26. kolejki zespół z Bydgoszczy pokonał na wyjeździe PGE MKK Siedlce 99:58 (19:18, 30:7, 27:16, 23:17).

Najskuteczniejszą zawodniczką spotkania była Julia Adamowicz, która zdobyła 20 punktów dla gości. Punkt mniej dla drużyny z Siedlec rzuciła Oksana Mołłowa.

W pozostałych spotkaniach Wisła CanPack Kraków wygrała we Wrocławiu ze Ślęzą 71:70 (22:19, 20:19, 18:23, 11:9), CCC Polkowice pokonało Eneę AZS Poznań 96:66 (26:25, 34:13, 17:18, 19:10), Energa Toruń zwyciężyła InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 77:67 (18:19, 24:17, 12:8, 23:23), a Widzew Łódź uległ JAS-FBG Zagłębiu Sosnowiec 83:84 (24:19, 21:26, 20:23, 18:16).

Artego zajęło pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów. Punkt mniej ma Wisła, a dwa punkty do bydgoszczanek tracą CCC Polkowice i Energa Toruń.

W meczach ćwierćfinałowych Artego zagra z Basketem Gdynia, Wisła z AZS AJP, CCC z Pszczółką Polski AZS-UMCS Lublin, a Energa Toruń ze Ślęzą Wrocław.

Zespołu z miejsc 9-12 zakończyły rywalizację w sezonie 2017/18.

Faza pucharowa, począwszy od ćwierćfinałów (3-11 kwietnia), rozgrywana będzie maksymalnie do pięciu meczów. Tyle spotkań potrzebnych będzie do wyłonienia półfinalistów, finalistów i mistrza Polski. Walka o złoto rozpocznie się 25 kwietnia, a zakończy najpóźniej 3 maja. Rywalizacja o brąz toczyć się będzie do dwóch wygranych (25, 28 kwietnia, ewentualnie 1 maja).



Pokonani w fazie play off zakończą rywalizację i zostaną sklasyfikowani na miejscach 5-8 w kolejności miejsc zajętych w pierwszym etapie



Pary pierwszej rundy play off (do trzech zwycięstw):



Mecze 3, 4, 7 kwietnia i ewentualnie 8 oraz 11:



(1) Artego Bydgoszcz - Basket 90 Gdynia (8)

(4) Energa Toruń - 1 KS Ślęza Wrocław (5)

(2) Wisła CanPack Kraków - InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (7)

(3) CCC Polkowice - AZS UMCS Lublin (6)