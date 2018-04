Koszykarki Ślęzy Wrocław i CCC Polkowice bliżej finału

Koszykarki Ślęzy Wrocław i CCC Polkowice wygrały pierwsze mecze półfinałowe mistrzostw Polski.

Zdjęcie Zawodniczka Wisły CanPack Kraków Cheyenne Parker (tył) i Temitope Fagbenle (przód) z CCC Polkowice /Stanisław Rozpędzik /PAP

Szczególnie emocjonujące było spotkanie w Bydgoszczy, gdzie broniąca tytułu Ślęza w dogrywce zapewniła sobie zwycięstwo. Po trzech kwartach ekipa z Wrocławia wygrywała 4 punktami, ale gospodynie szybko doprowadziły do remisu, a nawet wypracowały 6-punktową przewagę. Na nieco ponad 2 minuty przed końcem IV kwarty Ślęza znów wygrywała, ale Artego udało się doprowadzić do dogrywki. Tę ekipa z Wrocławia wygrała różnicą 10 punktów i w serii do 3 zwycięstw prowadzi 1:0.



Najwięcej dla zwyciężczyń, po 14 pkt., rzuciły Sharnee Zoll-Norman i Marissa Kastanek; najskuteczniejsza w ekipie z Bydgoszczy była Denesha Stallworth - 18 pkt.



W Krakowie Wisła CanPack już do przerwy przegrywała z CCC 13 punktami. W drugiej części gospodynie starały się odrobić straty, ale bez powodzenia. Najwięcej dla klubu z Polkowic, 22 punkty, rzuciła Temitope Fagbenle; najskuteczniejsza w szeregach Wisły CanPack była Cheyenne Parker - 16 pkt.



Kolejne mecze odbędą się w niedzielę, również w Krakowie i Bydgoszczy.



Wyniki pierwszych meczów półfinałowych MP koszykarek (do trzech zwycięstw):

Artego Bydgoszcz - 1KS Ślęza Wrocław70:80 (23:15, 11:21, 15:17, 19:15, 2:12), seria 0:1

Wisła CanPack Kraków - CCC Polkowice58:63 (10:11, 14:26, 18:12, 16:14); seria 0:1