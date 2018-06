Lea Miletić zagra w Ślęzie Wrocław

Lea Miletić będzie w nowym sezonie reprezentować barwy występującej w ekstraklasie koszykarek Ślęzy Wrocław. Reprezentantka Chorwacji ostatnio występowała we włoskim zespole Treofan Battipaglia.

Miletić ma 23 lata i gra na pozycji silnej skrzydłowej. W poprzednim sezonie w barwach Treofan zdobywała średnio 8,4 punktu i notowała 4,6 zbiórki na mecz. Chorwatka miała blisko 50-procentową skuteczność rzutów z gry.



Trener Ślęzy Arkadiusz Rusin komentując pozyskanie nowej zawodniczki zwrócił uwagę, że to młoda koszykarka, która najlepsze lata gry na pewno ma jeszcze przed sobą. "Nie ma dużego doświadczenia na parkietach europejskich, bo rozegrała tylko jeden sezon we Włoszech. Pasuje jednak do mojej koncepcji gry w ataku i w defensywie. Mam nadzieję, że pokaże swoje silne strony na parkietach w Polsce" - dodał szkoleniowiec.



Miletic jest trzecią zawodniczką, która w przyszłym sezonie będzie grać w Ślęzie. Poza Chorwatką kontrakty podpisane mają Marissa Kastanek i Słowaczka Terezia Palenikova.



"Cały czas rozmowy z potencjalnymi nowymi zawodniczkami trwają i w ciągu najbliższych kilku dni na pewno przedstawimy jeszcze kogoś nowego. Dopóki nie ma jednak podpisów pod kontraktami, nie chcemy mówić o nazwiskach" - powiedział rzecznik Ślęzy Paweł Kucharski.



Ślęza latem zostanie mocno przebudowana, bo kilka czołowych koszykarek definitywnie pożegnało się z Wrocławiem. Na pewno w zespole trenera Rusina nie będą już grać m.in. rozgrywająca i liderka drużyny Sharne Zoll oraz Kourtney Treffers, która podpisała kontrakt we Włoszech.