Wisła Can-Pack Kraków. Perez Araujo nową koszykarką

Hiszpanka Maria Perez Araujo będzie nową koszykarką Wisły Can-Pack Kraków. 20-letnia skrzydłowa związała się z czwartym zespołem zakończonego sezonu ekstraklasy rocznym kontraktem.

Araujo jest pierwszą nową zawodniczką zakontraktowaną przez krakowski klub. Wcześniej przedłużono umowy z: Magdaleną Ziętarą, Leonor Rodriguez i Giedre Labuckiene oraz trenerem Krzysztofem Szewczykiem.

Araujo mierzy 182 centymetry wzrostu i grać może zarówno na pozycji skrzydłowej jak i środkowej.

"Maria jest jedną z najbardziej utalentowanych hiszpańskich koszykarek młodego pokolenia. Bardzo dobrze gra przodem do kosza, biega do szybkiego ataku i dysponuje niezłym rzutem. Do tego daje tak potrzebną energię w obronie" - tak scharakteryzował swoją nową podopieczną trener Szewczyk, w wypowiedzi dla oficjalnej klubowej strony internetowej.

Araujo jest wychowanką Realu Celta Vigo, a ostatnio reprezentowała barwy ekstraklasowego Universitari de Ferrol. W sezonie 2017/2018 spędzała na parkiecie średnio 30 minut notując w tym czasie 12 punktów, 9 zbiórek i 4 asysty. Dwukrotnie wybierana była MVP kolejki a ostatecznie sezon zakończyła przegrywając w półfinale ligi hiszpańskiej z Avenidą Salamanka.

Nowa wiślaczka ma w dorobku srebrny medal mistrzostw Świata do lat 17 (Czechy, 2014) oraz złoty medal mistrzostw Europy do lat 18 (Słowenia, 2015). Podczas ubiegłorocznych ME do lat 20 sięgnęła z reprezentacją po złoty medal oraz tytuł MVP. Od 2017 roku jest w kadrze pierwszej reprezentacji.

"Jestem bardzo szczęśliwa z rozpoczęcia nowej przygody w Wiśle Kraków. Dla mnie oznacza to coś więcej niż tylko doświadczenie - jest to kolejny krok w mojej zawodowej karierze. Przychodzę do klubu z ogromnymi tradycjami i wieloma sukcesami" - powiedziała Araujo.