Wisła CanPack Kraków - Fenerbahce 62:68. Krakowianki odpadły z Euroligi

Koszykarki Wisły CanPack przegrały w Krakowie z Fenerbahce Stambuł 62:68 (23:24, 13:15, 18:22, 8:7) w meczu 14. kolejki Euroligi. Tym samym nie wykorzystały szansy, aby wywalczyć 6. miejsce w grupie B, które dawało im prawo gry w ćwierćfinale Pucharu Europy.

Zdjęcie Zawodniczka Wisły CanPack Kraków Maurita Reid (L) i Esra Ural (P) z Fenerbahce / Jacek Bednarczyk /PAP

Zanim rozpoczął się mecz wiślaczki poznały wynik spotkania w Stambule, gdzie miejscowy Yakin Dogu Universitesi pokonał Nadieżdę Orenburg 93:71. To oznaczało, że wygrana z Fenerbahce zapewni wicemistrzyniom Polski szóste miejsce w grupie i prawo gry w ćwierćfinale Pucharu Europy. Dla tureckiego zespołu, którym w pierwszym spotkaniu pokonał we własnej hali Wisłę 87:78, środowy wynik nie miał istotnego znaczenia, gdyż i tak miał on zapewnioną trzecią lokatę.

Reklama

Krakowianki przystąpiły do tego spotkania osłabione brakiem Sonji Greinacher, która wprawdzie wróciła z Niemiec, gdzie przebywała przez kilka dni w sprawach prywatnych, ale na treningu doznała kontuzji.

Pierwsza kwarta miała wyrównany przebieg. Wiślaczki cały czas starały się niwelować minimalne prowadzenie rywalek. Zaraz na początku drugiej kwarty, po celnym rzucie Giedre Labuckiene, „Biała Gwiazda” objęła pierwsze i - jak się później okazało jedyne - w tym spotkaniu prowadzenie 25:24. Potem jednak znowu lekką przewagę uzyskało Fenerbahce, ale w końcówce pierwszej połowy Wiśle udało się odrobić cześć strat i na przerwę schodziła przegrywając 36:39, co dawało nadzieje na podjęcie walki o zwycięstwo.

Początek drugiej połowy należał jednak do Fenerbahce. Przez półtorej minuty turecki zespół zdobył siedem punktów nie tracąc żadnego i objął prowadzenie 46:36. Trener Krzysztof Szewczyk poprosił o czas i po celnych rzutach Maurity Reid i Labuckiene udało się zmniejszyć różnicę. W 35. minucie Leonor Rodriguez przeprowadziła czteropunktową akcję, potem po przechwycie kontratak wykończyła Reid i krakowianki przegrywały już tylko 46:49. Dwa kolejne trzypunktowe rzuty Kelsey Plum pozwoliły jednak tureckiej ekipie na odzyskanie w miarę bezpiecznej przewagi. Po 30 minutach Fenerbahce prowadziło 61:54.

W ostatniej kwarcie wiślaczki postawiły na agresywną obronę i przez blisko trzy i pół minuty nie pozwoliły rywalkom na oddanie celnego rzutu. Pięć minut przed końcem, po trafieniu Rodriguez, było już tylko 62:60 dla Fenerbahce. W nerwowej końcówce krakowiankom nie udało się już jednak umieścić piłki w koszu i ostatecznie przegrały 62:68.

"Biała Gwiazda" zakończyła rozgrywki Euroligi z dorobkiem czterech zwycięstw, co dało jej siódmą lokatę w grupie.

Po meczu powiedzieli:

Hasan Firat Okul (trener Fenerbahce Stambuł): - W obronie zagraliśmy okropnie. Moje zawodniczki miały aż 19 strat, popełniały bardzo proste błędy. Po przerwie udało nam się uzyskać kilkupunktową przewagę, ale znowu kolejne straty sprawiły, że Wisła nas doszła. Ostatecznie udało nam się wygrać, jestem z tego powodu szczęśliwy.

Krzysztof Szewczyk (trener Wisły CanPack Kraków): - Rzuciliśmy wszystkie siły na ten mecz. Niestety nie udało się wygrać. Zdecydowała walka na tablicach. Przegraliśmy ją 27:51. Podsumowując naszą euroligową przygodę w tym sezonie, to myślę, że kibice mogą być dumni z postawy dziewczyn. Przed sezonem nikt nie stawiał, że do ostatniej kolejki będą się bić o awans do Pucharu Europy i że wygramy cztery spotkania, a w kilku innych będziemy blisko odniesienia zwycięstwa. Teraz pozostaje nam skoncentrować się na lidze, przeżyć mecz Ostrovią. Potem będzie czas na trening i nasza gra powróci do tego, jak wyglądała jeszcze dwa-trzy tygodnie temu.

Wisła CanPack Kraków - Fenerbahce Stambuł 62:68 (23:24, 13:15, 18:22, 8:7)

Wisła CanPack Kraków: Cheyenne Parker 19, Leonor Rodriguez 14, Giedre Labuckiene 12, Maurita Reid 8, Tamara Radocaj 6, Magdalena Ziętara 3, Farhiya Abdi 0.

Fenerbahce Stambuł: Aerial Powers 15, Giorgia Sottana 13, Kelsey Plum 13, Kia Vaughn 10, Anastasija Wieramiejenka 7, Ayse Cora 3, Ana Dabovic 3, Tugce Canitez 2, Esra Ural Topuz 2, Pelin Bilgic 0, Birsel Vardarli Demiren 0.

Wyniki 14. kolejki Euroligi koszykarek:



grupa A

Dynamo Kursk - CCC Polkowice 83:73

Sopron Basket - Basket Bourges 57:50

ESBVA Lille Metropole - Galatasaray Stambuł 76:62

Castors Braine - USK ZVVZ Praga 71:75



Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Dynamo Kursk 28 14 14 0 1218:920

2. Sopron Basket 24 14 9 4 1014:940

3. USK ZVVZ Praga 22 14 8 6 1015:1020

4. Basket Bourges 21 14 7 7 959:948

-------------------------------------------------

5. Galatasaray Stambuł 20 14 6 8 990:1088

6. ESBVA Lille 19 14 5 9 904:990

-------------------------------------------------

7. CCC Polkowice 17 14 3 11 952:1041

8. Castors Braine 17 14 3 11 949:1044



grupa B

Wisła CanPack Kraków - Fenerbahce Stambuł 62:68

Yakin Dogu Universitesi - Nadieżda Orenburg 93:71

BLMA Montpellier - UMMC Jekaterynburg 61:100

Avenida Salamanka - Famila Schio 65:58



tabela:

pkt M Z P kosze

1. Yakin Dogu 26 14 12 2 1085:931

2. UMMC Jekaterynburg 25 14 11 3 1057:842

3. Fenerbahce Stambuł 24 14 10 4 986:959

4. Famila Schio 21 14 7 7 914:879

-------------------------------------------------

5. Avenida Salamanka 21 14 7 7 846:834

6. Nadieżda Orenburg 18 14 4 10 935:1017

-------------------------------------------------

7. Wisła CanPack Kraków 18 14 4 10 928:974

8. BLMA Montpellier 16 14 1 13 807:1122



Pary 1/4 finału:



Dynamo Kursk (A1) - Famila Schio (B4)

Sopron Basket (A2) - Fenerbahce Stambuł (B3)



UMMC Jekaterynburg (B2) - USK ZVZZ Praga (A3)



Yakin Dogu Universitesi (B1) - Basket Bourges (A4)