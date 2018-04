Wisła CanPack Kraków i CCC Polkowice prowadzą 2-0 w ćwierćfinałach

Koszykarki Wisły CanPack Kraków i CCC Polkowice odniosły drugie zwycięstwa w ćwierćfinałach ekstraklasy i potrzebują już tylko jednej wygranej, aby awansować do półfinałów.

Zdjęcie Zawodniczka Wisły CanPack Kraków Maurita Reid / Jacek Bednarczyk /PAP

Drugie mecze ćwierćfinałowe:

Artego Bydgoszcz - Basket 90 Gdynia 91:86 po dogrywce (19:18, 24:17, 16:24, 18:18 - 14:9)

Reklama

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-1.

Artego Bydgoszcz: Jennifer O`Neill 21, Dragana Stankovic 16, Julie McBride 16, Agnieszka Szott-Hejmej 13, Elżbieta Międzik 9, Justyna Żurowska-Cegielska 9, Denesha Stallworth 7, Julia Adamowicz 0.

Basket 90 Gdynia: Kristine Vitola 27, Kahleah Copper 23, Anna Makurat 11, Sofija Aleksandravicius 10, Jelena Skerović 6, Victoria Jankoska 4, Kamila Podgórna 3, Chantelle Handy 2, Aneta Kotnis 0, Jowita Ossowska 0, Anna Jakubiuk 0.



Wisła CanPack Kraków - InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 90:66 (24:14, 20:26, 24:7, 22:19)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Wisły. Kolejny mecz w sobotę w Gorzowie Wlkp.

Wisła CanPack Kraków: Maurita Reid 17, Cheyenne Parker 15, Sonja Greinacher 15, Leonor Rodriguez 13, Farhiya Abdi 8, Magdalena Ziętara 6, Katarzyna Suknarowska-Kaczor 6, Tamara Radocaj 6, Giedre Labuckiene 4, Aleksandra Klimas 0, Julia Natkaniec 0, Klaudia Niedźwiedzka 0.

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp.: Natalie Hurst 11, Julia Rycikawa 11, Paulina Misiek 9, Magdalena Szajtauer 9, Carolyn Swords 8, Aleksandra Pawlak 8, Annamaria Prezelj 5, Daria Stelmach 3, Beata Jaworska 2.



Energa Toruń - 1KS Ślęza Wrocław 65:49 (21:22, 11:10, 16:9, 17:8)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-1. Kolejny mecz w sobotę we Wrocławiu.

Energa Toruń: Monika Grigalauskyte 15, Kelley Cain 14, Lauren Mansfield 10, Katarzyna Maliszewska 8, Alexis Hornbuckle 8, Agnieszka Skobel 7, Melissa Diawakana 3, Emilia Tłumak 0, Miriam Uro-Nilie 0.

1KS Ślęza Wrocław: Sharnee Zoll-Norman 21, Agnieszka Kaczmarczyk 13, Tijana Ajdukovic 6, Karina Szybała 6, Agnieszka Majewska 2, Kourtney Treffers 1, Elina Dikeoulakou 0, Janis Boonstra 0, Klaudia Sosnowska 0, Zuzanna Sklepowicz 0.



CCC Polkowice - Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 72:59 (26:17, 10:11, 22:19, 14:12)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-0 dla CCC

Trzeci mecz zostanie rozegrany w sobotę w Lublinie. Początek godz. 18.

CCC Polkowice: Temitope Fagbenle 21, Miljana Bojovic 10, Magdalena Leciejewska 9, Alysha Clark 8, Lauren Ervin 8, Weronika Gajda 7, Karolina Puss 5, Artemis Spanou 2, Antonija Sandric 2.

Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin: Dajana Butulija 18, Feyonda Fitzgerald 15, Uju Ugoka 14, Aleksandra Kędzierska 4, Kateryna Dorogobuzowa 3, Dorota Mistygacz 3, Agata Dobrowolska 2, Dominika Poleszak 0.