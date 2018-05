Żurowska-Cegielska wraca do Wisły CanPack Kraków

Justyna Żurowska-Cegielska wraca do Wisły CanPack. Ta doświadczona koszykarka, która w poprzednim sezonie wywalczyła z Artego Bydgoszcz wicemistrzostwo Polski, podpisała z krakowskim klubem roczny kontrakt.

Mierząca 188 centymetrów wzrostu skrzydłowa w latach 2012-16 była już zawodniczką Wisły. W tym czasie przyczyniła się do wywalczenia trzech tytułów mistrza Polski, dwóch Pucharów Polski oraz awansu do ćwierćfinału rozgrywek Euroligi. Ponadto dwukrotnie wybierana była MVP finałów ekstraklasy koszykarek.

"Pełna energii, zmotywowana, z głową nastawioną na walkę - wracam. Do domu, do przyjaciół, do miejsca, w którym osiągałam największe sukcesy w karierze" - powiedziała tuż po podpisaniu umowy 33-letnia Żurowska-Cegielska dla oficjalnej klubowej strony.

Z kolei trener Krzysztof Szewczyk podkreślił, że drużynie potrzebna jest tak doświadczona zawodniczka, która wie jak się zdobywa mistrzowskie tytuły.

Wisła, która w minionym sezonie zajęła czwarte miejsce, wcześniej przedłużyła kontrakty z: Leonor Rodriguez, Magdaleną Ziętarą i Giedre Labuckiene oraz pozyskała Marię Araujo i Bożicę Mujović.