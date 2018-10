Anwil w Lidze Mistrzów. Kamil Łączyński: Chcemy co najmniej wyjść z grupy

Rozgrywający Anwilu Włocławek Kamil Łączyński powiedział, że plan minimum dla jego klubu w rozgrywkach Ligi Mistrzów FIBA to wyjście z grupy. - Nie jesteśmy tam tylko po to, żeby być, ale żeby wygrywać - dodał reprezentant Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwariowane wywrotki i szybkie uniki. Wattsy z Superbike'ów. Wideo Eurosport

Mistrz Polski Anwil Włocławek, który zadebiutuje w środę w Lidze Mistrzów FIBA koszykarzy, zmierzy się w grupie A m.in. z najlepszymi drużynami Francji - MSB Sarthe Le Mans i Łotwy - BK Ventspils. To właśnie z Łotyszami podopieczni chorwackiego trenera Igora Milicica zagrają swój pierwszy mecz w rozgrywkach - na wyjeździe.

Reklama

- Przystępujemy do tych rozgrywek z takimi nadziejami, żeby co najmniej wyjść z grupy. Mam nadzieję, że nasza przygoda nie zakończy się na 14 spotkaniach. Pomimo tego, że nie są to rozgrywki uważane za te najwyższej klasy na kontynencie, to naszymi rywalami są zawodnicy europejskiej klasy. Przed nami ogromne wyzwanie sportowe i organizacyjne. Ciekawe, jak się to wszystko ułoży i co się wydarzy - podkreślił rozgrywający mistrza kraju.

Łączyński dodał, że już w październiku zespół zagra osiem spotkań.

- Jest tego sporo, ale każdy zawodnik podkreśla zawsze, że lepiej jest o coś grać niż tylko trenować. Kiedy masz jeden mecz w tygodniu to dni się dłużą. Szczególnie gdy trafi się niefajna passa. Mając mecze co dwa czy trzy dni wszystko można szybko zamykać i o wszystkim zapominać. Jestem bardzo ciekaw także tego, jak ja sam się w tym wszystkim odnajdę - przyznał Łączyński.

Oprócz mistrza Francji i Łotwy rywalami zespołu z Kujaw będą w grupie A: MHP Riesen Ludwigsburg (półfinalista ligi niemieckiej), turecki Banvit Bandirma (półfinalista ligi) oraz włoski Sidigas Avellino (ćwierćfinalista), a także dwie mocne drużyny, zwycięzcy trzystopniowych kwalifikacji: rosyjski Niżny Nowogród oraz hiszpański UCAM Murcja.

- Rywale są ciekawi. Każdy zespół jest z innego kraju, więc będzie walka z różnymi typami koszykówki. Nie znam dokładnie wszystkich zawodników rywali, ale na pewno są to gracze na wysokim poziomie. Z Avellino kontrakt podpisał Norris Cole, który w barwach Miami dwa razy zdobywał mistrzostwo NBA. Zapowiada się mega fajna przygoda. Zobaczymy co z tego wyjdzie sportowo. Uważam, że nie ma jednej drużyny, na którą powinniśmy szczególnie uważać. To my jesteśmy „kopciuszkiem”. Pierwszy raz będziemy występowali w Lidze Mistrzów, a Anwil już bardzo dawno nie grał w ogóle w europejskich pucharach. Musimy wyskoczyć na rywali jak głodne, wściekłe psy, a nie odwrotnie - podkreślił Łączyński.

Na Łotwę Anwil jedzie po zwycięstwo, ale Łączyński przestrzega przed lekceważeniem rywali, których szkoleniowcem jest znany w Polsce Roberts Stelmahers.

- Już raz nas zaskoczył w ćwierćfinale z Czarnymi Słupsk. Można powiedzieć, że mamy jakieś rachunki do wyrównania. Będziemy chcieli wygrać, a nie tylko tam sobie pograć - dodał Łączyński.

Rozgrywający jest przekonany, że na każdym meczu we Włocławku będzie komplet fanów, a kibice zamierzają jeździć za swoim klubem także po Europie. Na Łotwę wybiera się ich ok. 100. - Oni też są pewnie głodni występów pucharowych. Nie chcemy tam jednak tylko być, ale wygrywać - podkreślił.

Włocławianie nie rozpoczęli dobrze tego sezonu. Najpierw przegrali w Gnieźnie mecz o Superpuchar z Polskim Cukrem Toruń - chociaż prowadzili pewnie przez trzy kwarty. Podobną huśtawkę emocji kibice popularnych "Rottweilerów" mieli w niedzielę, gdy w Gdyni mistrz Polski prowadził z Arką bardzo wysoko po dwóch kwartach, ale po przerwie zagrał bardzo źle i ostatecznie przegrał w 1. kolejce 89:98.

W ocenie kapitana drużyny nie można powiedzieć, że dwa pierwsze mecze były dla Anwilu pechowe. - Przegraliśmy, bo żle graliśmy. Toruń i Arka wykorzystały nasze słabe punkty i słabą grę w określonych fragmentach - wskazał.

Jeden z liderów Anwilu wspomniał, że na tym poziomie nie można już grać dobrze tylko przez 20 minut, bo to często nie wystarcza do wygranej.

- Dzisiejsza koszykówka jest taka, że przewagę 15 punktów niweluje się w 5-7 minut. My w poprzednim sezonie odrobiliśmy ze Stelmetem 18 punktów w 5 minut. Nie ma już bezpiecznych przewag. Umiemy grać, co pokazują dobre fragmenty. W ataku wygląda to całkiem, całkiem, a wiele do poprawienia jest w obronie - ocenił Łączyński.

W trzeciej edycji Ligi Mistrzów FIBA wezmą udział 32 drużyny z 15 państw, w tym siedmiu aktualnych mistrzów swoich krajowych lig. Anwil znalazł się wśród 26 ekip, które zostały zakwalifikowane przez władze ligi od razu do fazy zasadniczej. Rozgrywki sezonu 2018/19 startują we wtorek.