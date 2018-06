Anwil Włocławek z nagrodą za mistrzostwo i frekwencję

Anwil Włocławek otrzymał nagrodę finansową w wysokości 150 tys. zł za mistrzostwo kraju oraz wyróżnienie za najlepszą frekwencję w całym sezonie podczas gali w Warszawie podsumowującej rozgrywki 2017/18. Klub ten po raz drugi w historii triumfował w lidze.

Zdjęcie Anwil Włocławek /Piotr Kiełpin /Newspix



W finale play off włocławianie pokonali BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 4-2. Rywale do decydującej rywalizacji awansowali po raz pierwszy. Brązowy medal zdobył Polski Cukier Toruń.



Mistrzowska drużyna koszykarek - CCC Polkowice - otrzymała 50 tys. W finale wygrała z Artego Bydgoszcz 3-0, a brąz wywalczyły broniące tytułu zawodniczki 1KS Ślęzy Wrocław. Wszyscy medaliści wśród kobiet i mężczyzn otrzymali gratyfikacje finansowe.



Tradycyjnie wręczono też nagrody indywidualne za sezon. Te ufundowane przez sponsora tytularnego męskich rozgrywek - Energę SA - dla najbardziej "energetycznych" zawodników trafiły do Weroniki Gajdy (CCC) i Mateusza Kostrzewskiego (BM Slam).



Najlepszą młodą koszykarką została 18-letnia Anna Makurat (Basket 90 Gdynia), a wśród mężczyzn 20-letni Marcel Ponitka (Asseco Gdynia).



Przyznano też wyróżnienie za najbardziej spektakularny rzut sezonu - otrzymał je Łukasz Majewski (BM Slam Stal), który trafił do kosza z przeciwległego końca boiska w spotkaniu z MKS Dąbrowa Górnicza.



Do Włocławka pojedzie statuetka i czek na 5000 zł (na napoje marki Veroni Active) za najwyższą frekwencję podczas całego sezonu, a przedstawiciele Trefla Sopot podobne wyróżnienie i 7000 zł (na produkty Spalding) odebrali za największy wkład w promocję młodych talentów.



Nagroda Festina Akcja Sezonu trafiła do Jakuba Karolaka (Trefl). Popisał się on rzutem za trzy punkty w ostatniej sekundzie derbów Trójmiasta z Asseco, wygranych przez jego zespół 81:78.



Polski Cukier Toruń otrzymał z rąk minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej statuetkę za najbardziej wartościową akcję społeczną. Klub zaangażował się w pomoc walczącemu z cukrzycą starszemu chorążemu sztabowemu Tadeuszowi Sąsiadkowi. To wnuk legionisty marszałka Józefa Piłsudskiego, syn żołnierza 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, żołnierz Wojska Polskiego, weteran dwóch misji pokojowych pod auspicjami ONZ - w Syrii (UNDOF) i w Libanie (UNIFIL).



Najbardziej medialnym klubem ekstraklasy koszykarzy został uznany Stelmet Enea BC Zielona Góra, zaś wśród kobiet - CCC Polkowice.