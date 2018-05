Bezradny mistrz Polski. Anwil Włocławek prowadzi w półfinale Energa Basket Ligi

Anwil Włocławek rozbił Stelmet Enea Zielona Góra 98:84 (23:13, 30:24, 30:26, 15:21) w pierwszym meczu półfinału Energa Basket Ligi. Drugie spotkanie tej serii zostanie rozegrane w niedzielę również we Włocławku, a rywalizacja o awans do finału toczy się do trzech wygranych meczów.

Zdjęcie Anwil Włocławek - Stelmet Enea Zielona Góra /Newspix

Półfinałową rywalizację Anwilu Włocławek i Stelmetu Enei Zielona Góra, czyli starcie najlepszej drużyny regularnego sezonu z aktualnym mistrzem kraju, określano jako przedwczesny finał. Eksperci i obserwatorzy Energi Basket Ligi mieli problemy z wytypowaniem faworyta, chociaż podkreślano problemy kadrowe drużyny z Zielonej Góry, w której z powodu kontuzji nie może grać dwóch ważnych zawodników z polskimi paszportami: Thomas Kelati i Jarosław Mokros.

Rozegrane w wypełnionej żywiołowo reagującymi kibicami hali we Włocławku spotkanie było wyrównane tylko w pierwszych minutach. Przez kilka minut goście dotrzymywali kroku Anwilowi za sprawą skutecznego Czarnogórca Borisa Savovica, który zdobył dla swojej drużyny 11 z 13 punktów w tej kwarcie. Na więcej armat mógł jednak liczyć szkoleniowiec gospodarzy Igor Milicic. Od początku aktywny i skuteczny był wybrany najlepszym koszykarzem Energi Basket Ligi Ivan Almeida, a znakomitego wsparcia udzielił mu wchodzący z ławki rezerwowych Quinton Hosley. Doświadczony Amerykanin w przeszłości dwukrotnie zdobywał ze Stelmetem mistrzostwo Polski, ale tym razem wspomaga Anwil, który na drugi w historii klubu tytuł czeka od 2003 roku.

Po pierwszej kwarcie włocławianie prowadzili 23:13, lecz w połowie drugiej, po skutecznych akcjach Filipa Matczaka i drugiego z Czarnogórców Vladimira Dragicevica, goście zmniejszyli straty do pięciu punktów (33:28). Wtedy jednak nastąpił najważniejszy moment piątkowego spotkania. W ciągu trzech minut koszykarze Anwilu zdobyli bowiem aż 14 punktów bez odpowiedzi rywali, a w tym czasie punktowali zarówno wykorzystując fizyczną przewagę swoich graczy obwodowych, jak i straty gości, które z łatwością zamieniali na punkty po kontratakach. Trener Stelmetu Andriej Urlep dwukrotnie w tym czasie poprosił o przerwę na żądanie, lecz na dużą przerwę jego zespół schodził przegrywając aż 36:53.

W drugiej połowie gospodarze z łatwością utrzymywali bezpieczną przewagę nad mistrzami Polski. Długo wynosiła ona w okolicach dwudziestu punktów, a po trafieniu z dystansu Jarosława Zyskowskiego na początku czwartej kwarty Anwil prowadził nawet 91:65. Gościom dopiero w końcówce czwartej kwarty udało się nieco zmniejszyć straty, przez co końcowy wynik nie do końca oddaje różnicy w zaprezentowanych w piątek poziomach gry.

Anwil wygrał ostatecznie 98:84 i objął prowadzenie w półfinałowej rywalizacji ze Stelmetem Eneą Zielona Góra. Do awansu do finału Energi Basket Ligi potrzebne są jednak trzy zwycięstwa. Drugi mecz tej serii zostanie rozegrany w niedzielę również we Włocławku.

Pierwszy mecz półfinałowy: Anwil Włocławek - Stelmet Enea BC Zielona Góra 98:84 (23:13, 30:24, 30:26, 15:21).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-0 dla Anwilu. Drugi mecz w niedzielę we Włocławku.

Anwil Włocławek: Ivan Almeida 22, Josip Sobin 17, Jarosław Zyskowski 14, Jaylin Airington 8, Kamil Łączyński 8, Paweł Leończyk 8, Mario Ihring 7, Jakub Wojciechowski 6, Quinton Hosley 5, Michał Nowakowski 3, Ante Delas 0.

Stelmet Enea BC Zielona Góra: Martynas Gecevicius 16, Filip Matczak 14, James Florence 13, Boris Savovic 11, Adam Hrycaniuk 10, Vladimir Dragicevic 8, Edo Muric 6, Alex Hernandez 3, Łukasz Koszarek 3, Przemysław Zamojski 0.