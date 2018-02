David Dedek w Lublinie przynajmniej do 2020 roku

Do niecodziennej w koszykarskim środowisku sytuacji doszło w TBV Starcie Lublin, który kontrakt ze szkoleniowcem Davidem Dedkiem przedłużył na kolejne dwa sezony z możliwością przedłużenia o następny rok.

Zdjęcie David Dedek ze swoimi zawodnikami /Newspix

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy trenera z tą grupą zawodników i chcemy tę współpracę kontynuować - mówi prezes zarządu MKS-u Start SA Lublin Arkadiusz Pelczar,

Reklama

- Zależy nam, by klub był stabilny w swoim funkcjonowaniu, trener miał stabilizację w pracy, a zawodnicy komfort, a nie szukanie za każdym razem nowych wyzwań. Stąd decyzja, by przedłużyć umowę z trenerem Dedkiem – wyjaśnia prezes na oficjalnej stronie internetowej lubelskiego klubu.

- Cieszę się, że moja i nasza praca jest doceniana. Wyniki, które osiągamy i progres jaki robią zawodnicy nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony klubu, prezesa oraz każdego z pracowników. Te osoby cały czas nam pomagają i dbają o to, żebyśmy mieli komfortowe warunki do pracy i nie martwili się o inne rzeczy niż to, co się dzieje na boisku - przyznał Dedek.

- To ważna sprawa, o której czasami zapominamy. Jednocześnie, co do samej mojej pracy, nie byłaby ona możliwa bez całego sztabu szkoleniowego. Za każdym razem, gdy oceniamy pracę trenera, to tak naprawdę ocieniamy pracę całej grupy ludzi. Cieszę się, że nasz wysiłek jest odbierany pozytywnie - podkreślił

Słoweniec prowadzi TBV Startu Lublin od 24 listopada 2016 roku. W 45 dotychczasowych meczach pod wodzą słoweńskiego szkoleniowca, czerwono-czarni zanotowali łącznie 20 zwycięstw, z czego aż 12 w obecnym sezonie. Dobre występy w trwających rozgrywkach zaowocowały szóstym miejscem w tabeli po 20 kolejkach oraz udziałem w turnieju finałowym Pucharu Polski.