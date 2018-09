Efektowna prezentacja Arki Gdynia, porażka z FC Barcelona Lassa

Koszykarze Arki Gdynia dostali lekcję koszykówki od słynnej FC Barcelona Lassa i przegrali w towarzyskim meczu 67:94. Spotkanie było połączone z efektowną prezentacją drużyny oraz uhonorowaniem byłych zawodników klubu, który do Gdyni przeniósł się z Sopotu.

Zdjęcie Arka Gdynia - FC Barcelona Lassa /Mateusz Słodkowski /Newspix



Efektowną, w amerykańskim stylu prezentację Arki (w poprzednich latach klub nosił nazwę Asseco) i towarzyskie spotkanie z jednym z czołowych klubów europejskich, katalońską FC, obejrzał w Gdyni komplet publiczności.



Gdynianie nie byli w stanie toczyć przez cały mecz wyrównanej walki z podopiecznymi słynnego trenera Svetislava Pesica, półfinalistami ligi hiszpańskiej w minionym sezonie i dwukrotnym mistrzem Euroligi (2003 i 2010). Decydująca była trzecia kwarta wygrana przez gości 30:13.



Przed meczem uhonorowano trzech byłych znakomitych koszykarzy, którzy prowadzili klub Asseco Trefl Sopot (a od 2010 Gdynia) do sukcesów na parkietach w Polsce (mistrzostwo kraju 2004-2012) i Europie (ćwierćfinał prestiżowej Euroligi w 2010 r.): Słoweńca Gorana Jagodnika, Amerykanina Qyntela Woodsa i Litwina Tomasa Pacesasa. Ten ostatni zdobył w Sopocie i Gdyni osiem złotych medali MP, po cztery jako zawodnik i trener (w sumie ma sześć MP jako koszykarz).



Koszulki tej trójki zawisły pod kopułą hali w Gdyni, a numery zostały zastrzeżone. Uroczyście podziękowano także Piotrowi Szczotce, który zakończył po sezonie karierę zawodniczą i rozpoczął trenerską (zajmuje się przygotowaniem fizycznym).



"Łezka prawie się zakręciła w oku. Brakowało dziesięciu sekund i bym się rozkleił. Wiele dobrych wspomnień, super meczów, szczególnie w Eurolidze. Najbardziej pamiętna i satysfakcjonująca w roli trenera Asseco ćwierćfinałowa rywalizacja z Olympiakosem Pireus w Eurolidze. Rozmawiałem dziś z Qyntelem (Woodsem, zawodnikiem Asseco w 2010 r. - PAP) wspominając tamten wynik i stwierdziliśmy zgodnie, że biorąc pod uwagę finanse i budżety klubów europejskich dokonaliśmy wówczas czegoś niesamowitego. Udało się, bo robiliśmy to z pasji i miłości do koszykówki, a nie dla pieniędzy" - powiedział PAP Tomas Pacesas.



W niedzielę Arka zagra ponownie sparing z FC, ale tym razem będzie to mecz bez udziału publiczności.



Arka Gdynia - FC Barcelona Lassa 67:94 (15:13, 26:37, 13:30, 13:15)



Najwięcej punktów: Filip Dylewicz 10, Bistic 9, Marcel Ponitka 9 - Kyle Kuric 20, Ante Tomic 16, Artem Pustowyj 12.