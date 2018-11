Ekstraklasa koszykarzy - Aaron Broussard zawodnikiem Anwilu Włocławek

Amerykanin Aaron Broussard podpisał kontrakt z koszykarskim mistrzem Polski Anwilem Włocławek. Znany z występów w MKS Dąbrowa Górnicza zawodnik ma pomóc w rozegraniu piłki po kontuzji Vladimira Mihailovica i przy problemach zdrowotnych Kamila Łączyńskiego.

O wzmocnieniu klub poinformował w sobotę na swojej stronie internetowej.

Reklama

"On jest na tyle silnym i kreatywnym zawodnikiem, że może grać od jedynki do trójki. Na pewno będziemy chcieli wykorzystać go w grze tyłem do kosza z pozycji numer jeden, bo to urozmaici naszą grę. Pod nieobecność Vlado, Aaron na pewno nam bardzo pomoże, a ja liczę też, że będzie tym zawodnikiem, który da nam dodatkową iskrę w obronie" - powiedział szkoleniowiec włocławian Igor Milicic, którego cytuje klubowa strona internetowa.

W MKS Dąbrowa Górnicza Broussard grał w poprzednim sezonie. Z tego zespołu trafił do BC Niżnego Nowogrodu (rywal Anwilu w Lidze Mistrzów FIBA). W polskiej ekstraklasie notował średnio 14,3 pkt w meczu, ponad 5 zbiórek i blisko 5 asyst.

Amerykanin w Lidze Mistrzów FIBA zagrał w barwach rosyjskiego zespołu w ośmiu spotkaniach, zapisując na swoim koncie średnio 17 minut na parkiecie, 6 pkt oraz blisko 3 asysty i 2 zbiórki. Włoskiemu Sidigasowi Avellino rzucił 15 pkt, a w meczu przeciwko Anwilowi nie pojawił się na parkiecie.

Klub z Włocławka informuje, że umowa obowiązywała będzie do zakończenia tego sezonu z możliwością jej rozwiązania przez obie strony do końca lutego. Uniwersalny obwodowy ma pojawić się w Polsce w sobotę i być może zagra już we wtorek w wyjazdowym spotkaniu LM FIBA z tureckim BK Banvit Bandirma.

autor: Tomasz Więcławski