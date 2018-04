Ekstraklasa koszykarzy. Jankowski: Przebudowa Legii nieunikniona

Koszykarze Legii Warszawa na dwie kolejki zakończeniem sezonu zasadniczego mają 5 zwycięstw i 25 porażek, ale - wobec wycofania się Czarnych Słupsk - pozostaną w ekstraklasie. "Przebudowa składu jest nieunikniona" - powiedział Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej sekcji.

Czy tak wyobrażał pan sobie debiutancki sezon Legii w ekstraklasie koszykarzy: 16 porażek z rzędu na początku, a teraz, u schyłku rozgrywek, seria trzech zwycięstw w czterech meczach i w każdej z wygranych powyżej 100 punktów zdobytych przez drużynę?

Jarosław Jankowski: - Oczywiście, że nie takie były moje wyobrażenia. Na pewno jestem rozczarowany sezonem, tym jak prezentowaliśmy się na początku. Końcówka rzeczywiście jest w naszym wykonaniu zupełnie inna. Nawet w przegranych meczach prezentowaliśmy się bardzo dobrze. Choćby w Zielonej Górze, gdzie Stelmet rzucał ponad 40 osobistych i ledwie wygrał. Przede wszystkim cieszy to, że zaczęliśmy grać lepiej i przyszły w związku z tym zwycięstwa.

Dla drużyny, klubu pierwszy rok miał być zbieraniem doświadczenia, otrzaskaniem się w ekstraklasie. Jakie nauki wyciąga pan z kończącego się sezonu?

- Na pewno nieunikniona jest przebudowa składu. Pracujemy już teraz nad koncepcją zespołu. Zobaczymy. Przede wszystkim czekamy na decyzje w kwestii przepisu o dwóch Polakach na parkiecie, bo to też determinuje skład. Aczkolwiek, bez względu na uregulowania, będziemy musieli w dużej mierze opierać się na zawodnikach z Polski. Ale chcemy mieć dowolność w ich doborze, chcemy też postawić na młodzież. W tym sezonie udało nam się "otworzyć" Michała Kołodzieja, który u nas gra świetnie. Fajnie, że udało nam się wypożyczyć go z Asseco, gdzie grał niewiele. Dzisiaj jest naszym czołowym zawodnikiem i wychodzi w pierwszej piątce.

Ilu zawodników z obecnego składu może, pana zdaniem, pozostać w Legii na kolejny sezon?

- Za wcześnie, żeby o tym mówić. Rozmowy z zawodnikami są dopiero przed nami. O tym, czy będą chcieli zostać, o tym, których chcielibyśmy zostawić.

Jakie jest dla pana największe pozytywne zaskoczenie tego sezonu, a co było największym rozczarowaniem?

- Rozczarowaniem jest na pewno nasz bilans. To trzeba jasno powiedzieć. Zaskoczenie in plus to z kolei Amerykanin Anthony Beane i Michał Kołodziej, o którym już mówiłem. Gdy sprowadzaliśmy tego pierwszego do Warszawy, słyszało się powątpiewanie, że to "ogórek" z ligi bułgarskiej. Dziś okazuje się, że jest najlepszym strzelcem ligi.

Zaraz po zakończeniu sezonu rozpoczyna się przebudowa hali na Bemowie, w której Legia trenowała i rozegrała większość spotkań w roli gospodarza. Znów czekają was takie same problemy jak przed rokiem.

- Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem, gdzie będziemy trenowali i grali. Przebudowa teoretycznie ma się skończyć do końca roku. Będzie zburzona jedna ściana, wybudowana nowa trybuna i kilka dodatkowych pomieszczeń, których brakuje na obiekcie. Potem trzeba czekać na odbiór techniczny, atest straży pożarnej itd. Nawet jeśli tak ułożymy terminarz, że w pierwszej fazie sezonu będziemy grać głównie na wyjeździe, to nie mamy gdzie trenować. Torwar jest drogi, więc w tym roku raczej tam nie wrócimy. Rozważamy opcję zagrania kilku najciekawszych meczów w Arenie Ursynów.

Spodziewacie się, że wzrośnie budżet sekcji przed nowym sezonem? Wydaje się, że to podstawa, żeby myśleć o nakreślonym przez pana przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek planie trzyletnim, który w ostatnim roku zakłada walkę o strefę medalową, by na dobre odrodzić koszykówkę w klubie z tak wielkimi tradycjami.

- Budżet na pewno musi trochę wzrosnąć. Po drugie, musi być lepiej wydany. Nie ukrywam, że w tym roku popełniliśmy kilka błędów transferowych i na pewno skład zbudowaliśmy relatywnie drogi w stosunku do tego, jak się prezentuje. Dziś jestem przekonany, że za te same pieniądze można było zbudować dużo lepszą drużynę. Na pewno wyciągniemy z tego wnioski. A budżet będziemy starali się zbudować jak największy. W dużej mierze zależy to też od tego, jak podejdą do tematu władze Warszawy. Wiadomo - idą wybory, wiele się może zmienić, zarówno na plus, jak i na minus.

Rozmawiał Marek Cegliński