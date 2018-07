Energa Basket Liga: Kamil Łączyński zostaje w Anwilu Włocławek na dwa lata

Uznany za najlepszego krajowego koszykarza ekstraklasy Kamil Łączyński zostaje w zespole mistrza Polski Anwilu Włocławek na kolejne dwa lata - poinformował klub. Strony pozostawiły sobie możliwość rozwiązania umowy po jednym sezonie.

Zdjęcie Kamil Łączyński /Piotr Matusewicz /Newspix



Łączyński, wychowanek Polonii Warszawa, który dołączył do Anwilu w czerwcu 2015 roku, został uznany także najwartościowszym graczem finałów (MVP), w których włocławski zespół pokonał Slam Stal Ostrów Wlkp. 4-2.



"To dla nas ważny moment. Udało nam się dojść do porozumienia z kapitanem i zawodnikiem, który jak nikt w ostatnich latach utożsamiał to, co najbardziej cenią kibice we Włocławku: wolę walki, zaangażowanie i upór. W Polsce tak naprawdę nie ma innego miejsca, w którym miałby lepsze warunki rozwoju. Będziemy walczyć o kolejny medal, będziemy grać w Lidze Mistrzów. Jestem pewien, że Kamil nadal będzie ważnym graczem" - powiedział prezes Arkadiusz Lewandowski, cytowany przez stronę klubu.



29-letni rozgrywający w minionym sezonie notował średnio 8,0 punktów, 3,0 zbiórki i 5,8 asysty. Został też wybrany przez dziennikarzy do pierwszej piątki sezonu.



We Włocławku zostaje też trener Igor Milicic, który podpisał kontrakt pod koniec czerwca. Ważne umowy mają także: chorwacki środkowy Josip Sobin, Jarosław Zyskowski i Rafał Komenda.