Mariusz Niedbalski trenerem Miasta Szkła Krosno

Mariusz Niedbalski, szkoleniowiec reprezentacji Polski mężczyzn do lat 18, został trenerem Miasta Szkła Krosno - poinformowała Polska Liga Koszykówki. Zespół z Podkarpacia w swoim drugim sezonie rywalizacji w ekstraklasie zajął 15. miejsce w tabeli.

Krosno prowadził na początku sezonu Michał Baran, który awansował z klubem do PLK. Został jednak zwolniony 30 listopada, a jego miejsce zajął 34-letni Kamil Piechucki, dotychczasowy asystent i były zawodnik.

W przeszłości 41-letni Niedbalski pracował w PGE Turowie Zgorzelec, Treflu Sopot, z którym zdobył Puchar Polski w 2013 roku, Anwilu Włocławek. Od 2016 roku prowadził SMS PZKosz Władysławowo.

To trzeci szkoleniowiec, który podpisał umowę z klubem ekstraklasy po sezonie 2018/19. Jego poprzednicy zawarli nowe kontrakty w klubach, w których pracowali - jako pierwszy uczynił to w Legii Warszawa Macedończyk Tane Spasev, a przed kilkoma dniami Słoweniec Dejan Mihevc, który doprowadził Polski Cukier Toruń do brązowego medalu.