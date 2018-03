Polski Cukier Toruń - Rosa Radom 72:78 w PLK

Polski Cukier Toruń przegrał z Rosą Radom 72:78 (23:15, 11:26, 21:18, 17:19) w najciekawszym środowym meczu ekstraklasy koszykarzy. Do zwycięstwa gości poprowadził zdobywca 19 punktów Patrik Auda. 16 punktów dla zespołu z Torunia rzucił Glenn Cosey. Wcześniej w tym sezonie nikt nie zwyciężył w Toruniu wicemistrza kraju.

Zdjęcie Koszykarz Polskiego Cukru Toruń Łukasz Wiśniewski (L) i A.J. English (P) z Rosy Radom; fot: Tytus Żmijewski /PAP

Torunianie nieźle zaczęli środowy mecz. Pierwszą kwartę wygrali 23:15, ale później coraz słabiej prezentowali się w ataku. Przez trzy kwarty nie trafili ani jednego rzutu za trzy punkty, chociaż próbowali 15 razy. Spotkanie zakończyli z dorobkiem 2/27 zza linii 6,75 m.



- Nie wiedziałem nawet, że aż tak słabo wyglądaliśmy w tym elemencie. Źle graliśmy też momentami w obronie. Trójki nam nie siedziały, ale rywali okazali się także silniejsi pod koszem - ocenił Aleksander Perka z Polskiego Cukru.



Wicemistrzowie kraju byli do środy jedynym zespołem w ekstraklasie, który nie przegrał u siebie w tym sezonie. Najskuteczniejszy w drużynie Rosy był Czech Patrik Auda - 19 pkt.



- Byliśmy na nim skupieni w pierwszej połowie i nie zdobył ani jednego punktu. Potem się obudził i nie mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia w tym temacie. Zagrał super zawody. On zadecydował o ostatecznym wyniku. Rosa nie jest słabym zespołem. Na pewno będą w play off. Szkoda, że przegrywamy u siebie, ale chociaż z dobrym zespołem - dodał Perka.



Rosa po słabym początku sezonu rozkręca się, chociaż w każdym meczu musi walczyć o to, żeby zakwalifikować się do rundy play off. Po wygranej w Toruniu ma bilans 13-11, ale zajmuje 10. lokatę w tabeli.



- Każde zwycięstwo jest nam potrzebne. Nikt nie wierzył, że możemy wygrać i w Zielonej Górze, i w Toruniu. Mam nadzieję, że to początek czegoś dobrego. Teraz nie może się nam przydarzyć wpadka z drużyną, która jest niżej w tabeli. Musimy grać tak jak w tym i poprzednim meczu - agresywnie w obronie. To daje nam siłę - powiedział kapitan gości Sokołowski.



Reprezentant Polski przyznał, że rywale nie trafili wielu otwartych rzutów.



- Toruń nie trafił kilku ważnych "trójek". Trzeba uczciwie powiedzieć, że Bartek Diduszko czy Karol Gruszecki mieli otwarte pozycje. Nie trafili. Udało się - dodał Sokołowski.



Nie chciał odnosić się do szans jego zespołu w dalszej części rozgrywek i możliwości pokonywania rywali z wyższych pozycji w tabeli w play off.



- My jeszcze mamy daleką drogę do play off. Musimy wygrać każdy kolejny mecz, bo jedno potknięcie może zadecydować o tym czy będziemy w tej fazie w ogóle grali - zakończył.

Zdjęcie okaz cheerleaderek w przerwie pierwszego meczu Ekstraklasy Koszykarzy pomiędzy Polskim Cukrem Toruń a Rosą Radom / Tytus Żmijewski / PAP

W innych spotkaniach MKS Dąbrowa Górnicza pokonał PGE Turów Zgorzelec 107:85 (27:11, 30:21, 28:22, 22:31), a Miasto Szkła Krosno uległo Polpharmie Starogard Gd. 71:78 (19:23, 15:18, 14:23, 23:14).

Polski Cukier Toruń pozostał na drugim miejscu w tabeli (17-7). Prowadzi Anwil Włocławek (20-4), a trzecie miejsce zajmuje broniący tytułu Stelmet BC Zielona Góra (15-7).