Stal Ostrów bliżej finału, kontrowersyjny blok Cartera

Marc Carter poprowadził koszykarzy BM Slam Stali Ostrów do drugiego zwycięstwa w półfinale play-off nad Polskim Cukrem Toruń (82:81). Do awansu do wielkiego finału drużynie z Wielkopolski brakuje już tylko jednej wygranej.

Carter w ostatnich minutach odwrócił losy pojedynku. Dwukrotnie trafił "za trzy", wykorzystał dwa rzuty wolne, a na kilka sekund przed końcową syreną zablokował rzut zza linii 6,75 m najskuteczniejszego w ekipie gości D.J. Newbilla. Ta ostatnia akcja wzbudziła sporo kontrowersji. Trener gości Dejan Mihevc na konferencji pomeczowej nie krył zdenerwowania sugerując wyraźnie, że jego gracz był przy rzucie faulowany.

Reklama

- Gratuluję przeciwnikowi zwycięstwa, ale przede wszystkim swoim chłopakom postawy i walki na boisku. To, co jednak wydarzyło się w ostatniej akcji, to jest wręcz niewiarygodne. To wydarzyło się w półfinale polskiej ligi. Ale pozostawiam państwu ocenę tej akcji. Ja nie jestem sędzią, to nie moja praca, ja jestem od trenowania. Ale proszę obejrzeć tę sytuację raz jeszcze w telewizji i będziecie wiedzieć, o czym ja mówię – wspomniał Mihevc.

Nieco mniej zdenerwowany, ale mocno rozczarowany był zawodnik Polskiego Cukru Bartosz Diduszko.

- Nawet nie wiem, co po takim meczu powiedzieć. Jestem dumny z tego, jak odrobiliśmy starty w trzeciej kwarcie, wyszliśmy nawet na prowadzenie. Pokazaliśmy, że jesteśmy mocną drużyną. W Ostrowie dwa razy biliśmy się o zwycięstwo. Wracamy teraz do Torunia i walczymy dalej - zaznaczył.

Ostrowianie zaczęli spotkanie z szalonym entuzjazmem. Niesieni dopingiem kibiców, którzy tradycyjnie już szczelnie wypełnili kameralną halę, nie potrafili jednak swoich dobrych chęci przełożyć na wynik. Skuteczność obu zespołów w pierwszych fragmentach meczu pozostawiała wiele do życzenia.

Torunianie przetrwali pierwsze minuty, potem to oni zaczęli dyktować warunki gry. Koszykarze Stali mieli spore kłopoty z zatrzymaniem Cheikha Mbodja oraz Newbilla. Miejscowi przegrywali już 21:31, ale przebudzili się w ostatnich minutach pierwszej odsłony. Sygnał do ataku dał Stephen Holt trafiając "za trzy", a po chwili Mateusz Kostrzewski dołożył kolejne punkty po dwóch indywidualnych akcjach.

Oba zespoły grały falami. Początek trzeciej kwarty to popis gospodarzy, którzy imponowali skutecznością z dystansu, ale tak jak łatwo wypracowali 10-punktową przewagę, tak szybko ją stracili. W końcówce meczu to goście byli bliżsi zwycięstwa, ale nie wykorzystali szansy.

- To był mecz na niesamowitej intensywności, z ogromną walką z obu stron. Toruń zagrał dobrze, ale moi zawodnicy również. Dzięki naszej wspaniałej publiczności i atmosferze wygraliśmy bardzo ważne spotkanie i prowadzimy 2-0. Ale to jeszcze nie koniec. Jedziemy do Torunia, gdzie musimy wygrać jeszcze raz - ocenił szkoleniowiec Stali Emil Rajkovic.

Środkowy ostrowskiego zespołu Adam Łapeta pierwszego meczu półfinałowego nie mógł zaliczyć do udanych. W sobotni wieczór zaprezentował się znacznie lepiej.

- Najważniejsze jest wyczyścić głowę po takim spotkaniu, zapomnieć i zagrać dobrze w kolejnym. Myślę, że to mi się udało. Dziś było dużo walki, ale to jest play-off i sądzę, że każdy mecz będzie tak wyglądał. Pokazaliśmy serce do walki i wygraliśmy - podsumował.

Trzeci pojedynek odbędzie się we wtorek w Toruniu. Udział w finale byłby wyjątkowym wydarzeniem w historii ostrowskiej koszykówki, bowiem Stal nigdy jeszcze nie walczyła o złoty medal.