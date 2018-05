Stelmet Enea BC Zielona Góra - Anwil Włocławek 87:88 w 4. meczu półfinałowym

Stelmet Enea Zielona Góra przegrał z Anwilem Włocławek 87:88 w czwartym meczu tych drużyn w półfinale Energa Basket Ligi. Anwil wyrównał tym samym stan serii na 2-2 i o awansie do finału rozstrzygnie piąte spotkanie, które w poniedziałek zostanie rozegrane we Włocławku.

Po niesamowitym meczu w środę, który dopiero po dogrywce wygrał 107:104 Stelmet Enea Zielona Góra, w piątek doszło do czwartego półfinałowego spotkania mistrzów Polski z Anwilem Włocławek. Stelmet przed własną publicznością mógł w nim zapewnić sobie awans do finału, w którym od czwartku czeka na rywala Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

Inne plany mieli jednak koszykarze z Włocławka. Od początku spotkania zaprezentowali oni bowiem znakomitą grę w defensywie, która w pierwszej połowie pozwoliła gospodarzom trafiać zaledwie co trzeci rzut z gry. Z kolei w ataku trener Igor Milicić mógł liczyć na skuteczność praktycznie wszystkich swoich koszykarzy, którzy rzadko mylili się w rzutach spod kosza, a dodatkowo trafiali również z wypracowanych pozycji z dystansu.

W pierwszej kwarcie Anwil prowadził nawet 16:6, a na początku drugiej objął prowadzenie 31:19. Wtedy jeszcze Stelmetowi udało się ją zmniejszyć do trzech punktów. Przy prowadzeniu 32:29 gościom raz jeszcze udało się jednak odskoczyć rywalom, a po trzech trójkach Ivana Almeidy, jednej Michała Nowakowskiego i wsadzie Quintona Hosleya zdobyli aż czternaście punktów z rzędu. Dzięki temu na przerwę zeszli aż z 17-punktowym prowadzeniem (51:34).

Na początku trzeciej kwarty Anwil powiększył je nawet do 20 punktów (59:39), lecz wtedy lepszy rytm gry złapali w końcu mistrzowie Polski. Zielonogórzanie poprawili obronę, a z dystansu zaczęli trafiać Przemysław Zamojski, Boris Savovic i Łukasz Koszarek. Po celnym rzucie tego ostatniego Stelmet zmniejszył stratę nawet do sześciu punktów (58:64), lecz w końcówce tej części Anwil opanował sytuację i po 30 minutach prowadził 72:60.

Decydujące dziesięć minut meczu upłynęło pod znakiem walki Stelmetu o odrobienie strat. Podopieczni Andrieja Urlepa grali bardzo fizycznie, skutecznie w defensywie, lecz zabrakło im mocy w ataku, by dogonić Anwil. Szokowało to, że w drużynie gospodarzy, najbogatszym zespole Energa Basket Ligi, w całym meczu koszykarze rezerwowi zdobyli ledwie osiem punktów. Dla porównania rezerwowi Anwilu zdobyli ich aż 32.

W szeregach gości problemy w ataku w czwartej kwarcie miał co prawda Almeida, lecz trafiali za to Jarosław Zyskowski i Josip Sobin. Gdy na dwie i pół minuty przed końcem drugą "trójkę" w krótkim odstępie czasu trafił Kamil Łączyński, Anwil prowadził różnicą aż 15 punktów (86:71). Od tego momentu zaczął się jednak dramat koszykarzy Anwilu. Zdobyli bowiem tylko jeden punkt za sprawą rzutu wolnego Almeidy, a gospodarze praktycznie w każdej akcji odpowiadali punktami, szczególnie skuteczny był Łukasz Koszarek (29 pkt w całym meczu). Na 24 sekundy przed końcem to właśnie on zagrał do nieobstawionego Vladimira Dragicevica, Czarnogórzec trafił z dystansu i na tablicy wyników pojawił się remis 87:87.

Ostatnie słowo należało jednak do gości. Kamil Łączyński długo szykował się do rozegrania akcji, lecz w najważniejszym momencie zauważył wbiegającego pod kosz Almeidę. Ten został sfaulowany i trafił jeden rzut wolny, który dał wygraną Anwilowi 88:87. Oznacza to, że o awansie z tej pary do finałów Energa Basket Ligi zadecyduje piąty mecz, który w poniedziałek zostanie rozegrany we Włocławku.

Czwarty mecz półfinałowy:

Stelmet Enea BC Zielona Góra - Anwil Włocławek 87:88 (19:23, 15:28, 26:21, 27:16)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw) 2-2. Piąty mecz odbędzie się w poniedziałek we Włocławku.

Stelmet Enea BC Zielona Góra: Łukasz Koszarek 29, Vladimir Dragicevic 16, Boris Savovic 13, Przemysław Zamojski 11, James Florence 10, Filip Matczak 5, Martynas Gecevicius 3, Adam Hrycaniuk 0, Edo Muric 0.

Anwil Włocławek: Ivan Almeida 20, Josip Sobin 13, Quinton Hosley 12, Kamil Łączyński 11, Michał Nowakowski 9, Jarosław Zyskowski 8, Jakub Wojciechowski 8, Paweł Leończyk 4, Jaylin Airington 3, Ante Delas 0, Mario Ihring 0.

Wojciech Malinowski