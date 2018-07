Trener Emil Rajković odszedł ze Stali Ostrów do BK Astana

Szkoleniowiec koszykarzy BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski Emil Rajković nie będzie już prowadził drużyny wicemistrza Polski. Jak poinformował klub, Macedończyk podpisał kontrakt z kazachskim BK Astana. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie jego następcą.

Zdjęcie Emil Rajković /Piotr Kiełpin /Newspix

Rajković pracował w Ostrowie Wielkopolskim niespełna dwa lata. Ekipę objął w październiku 2016 roku, zastępując Zorana Sretenovicia.



Reklama

Pod jego wodzą żółto-niebiescy w sezonie 2016/17 zdobyli brązowy medal, a miesiąc temu osiągnęli największy sukces w historii klubu - wicemistrzostwo Polski.

- Wiedzieliśmy już wcześniej o zamiarach trenera Rajkovicia. Natomiast co do nowego szkoleniowca, to wiele będzie zależeć od naszych rozmów z władzami miasta. Będziemy wówczas wiedzieli, w jakim kierunku zmierzamy - powiedział prezes BM Slam Stali Paweł Matuszewski.

Klub poinformował również, że dwaj zawodnicy - Adam Łapeta oraz Szymon Łukasiak nie będą już występować w zespole wicemistrza kraju.