Wojciechowski i Ihring nowymi graczami Anwilu Włocławek

Reprezentant Polski Jakub Wojciechowski i Słowak Mario Ihring zostali w środę nowymi zawodnikami lidera ekstraklasy koszykarzy Anwilu Włocławek. Mają wzmocnić rotację pod koszem i zapewnić spokój na pozycji rozgrywającego.

Zdjęcie Jakub Wojciechowski /Newspix

Wojciechowski występował od czasów juniorskich we Włoszech. Reprezentant Polski ma zastąpić w składzie doświadczonego kadrowicza Szymona Szewczyka, który zmaga się z kontuzją łokcia.

- Wojciechowski to reprezentant Polski, gracz, który w związku z kontuzją Szymona da nam dodatkową jakość na "wysokich" pozycjach, jednocześnie poprawiając rotację polskich graczy. Muszę przyznać, iż to, że Kuba będzie reprezentował w tym sezonie barwy Anwilu to wielka zasługa umiejętności perswazji trenera Milicica. Bardzo przydały nam się też w tym wypadku stare, dobre, europejskie znajomości. Ja osobiście cieszę się, że kibice wreszcie będą mogli oglądać Kubę w Polsce, a do tego w barwach Anwilu – podkreślił cytowany przez stronę internetową klubu prezes zarządu KK Włocławek SA Arkadiusz Lewandowski.

Wojciechowski w swojej karierze był zawodnikiem m.in. Benettonu Treviso. W tym sezonie grał w Betalandzie Capo d'Orlando. We włoskiej ekstraklasie rzucał średnio 8,9 pkt. na mecz i notował 6,1 zbiórki. Grał też w Lidze Mistrzów FIBA (10,2 pkt. i 4,3 zb.).

- Kuba to center, który jest atletyczny oraz sprawny, więc może grać agresywnie przy obronie akcji pick and roll. To dla nas bardzo istotne. W ataku zaś będziemy mogli wykorzystać go jako "stretch five", czyli centra, który rozciąga grę. Liczę też, że gdy będzie kryty przez niższe czwórki, będziemy mieć korzyść dzięki jego gabarytom i grze tyłem do kosza - wskazał szkoleniowiec Anwilu Igor Milicić.

Wojciechowski gra w reprezentacji Polski prowadzonej przez Mike Taylora. Teraz będzie miał szansę debiutu w polskiej ekstraklasie.

Do Włocławka trafił także inny gracz Betalandu, rozgrywający ze Słowacji Ihring. 20-latek ma być w Anwilu zmiennikiem Kamila Łączyńskiego.

- Rozmawiając z szefami Betalandu, informowaliśmy, że interesuje nas tak naprawdę pakiet, czyli Mario Ihring oraz Jakub Wojciechowski razem. Obaj gracze mają różnych agentów, więc całe przedsięwzięcie wiązało się z niemałym wyzwaniem logistycznym. Ostatecznie jednak się udało i tuż przed zamknięciem okienka wzmacniamy się mocno dwoma wartościowymi koszykarzami - dodał Lewandowski.

W tym sezonie, będąc zmiennikiem podstawowego rozgrywającego włoskiej ekipy, Ihring notował 4,9 pkt., 2,3 asysty i 2,1 zbiórki na mecz w Champions League. W lidze włoskiej jego statystyki to 2,8 pkt. oraz 1,1 as. Młody koszykarz został także zauważony przez sztab szkoleniowy reprezentacji Słowacji, do której został powołany.

Obaj zawodnicy będą mogli zadebiutować w barwach lidera ekstraklasy w niedzielnym spotkaniu z BM Stalą Ostrów Wielkopolski.