Arka Gdynia - Limoges CSP 87:78 w Pucharze Europy koszykarzy

Koszykarze Arki wygrali w Gdyni z francuskim zespołem Limoges CSP 87:78 (24:10, 20:29, 25:13, 18:26) w ostatnim meczu pierwszej rundy Pucharu Europy. Po czterech porażkach podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza odnieśli w grupie B pierwsze zwycięstwo.

Do sensacji doszło w Krasnodarze, gdzie Lokomotiw Kubań, do tej kolejki jedyny niepokonany zespół, przegrał z Albą Berlin 75:83. Mateusz Ponitka zdobył dla Lokomotiwu 10 pkt, występując przez 30 minut na parkiecie. Reprezentant Polski trafił trzy z pięciu rzutów za dwa punkty i cztery z sześciu wolnych. Miał też pięć zbiórek i trzy asysty. To trzecia z rzędu wygrana drużyny ze stolicy Niemiec.



W następnej kolejce, pierwszej rewanżowej Arka zmierzy się na wyjeździe z Lokomotiwem.



W PE biorą udział 24 ekipy podzielone na cztery grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej awansują do fazy Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły awansują z nich do ćwierćfinału. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw.



Wyniki meczów 5. kolejki grupy B PE koszykarzy:

Arka Gdynia - Limoges CSP 87:78 (24:10, 20:29, 23:13, 18:26)



Punkty:

Arka Gdynia: Joshua Bostic 16, Robert Upshaw 15, James Florence 13, Marcel Ponitka 9, Adam Łapeta 8, Dariusz Wyka 7, Mikołaj Witliński 7, Krzysztof Szubarga 7, Deividas Dulkys 5, Jakub Garbacz 0.



Limoges CSP: Samardo Samuels 20, William Howard 15, Jonathan Rousselle 15, Dwight Hardy 13, Damien Inglis 10, Jerry Boutsiele 2, Isaiah Miles 2, Axel Bouteille 1, London Perrantes 0.

Lokomotiw Kubań Krasnodar - Alba Berlin 75:83 (17:25, 22:24, 19:18, 17:16)

Tofas Bursa - Cedevita Zagrzeb 94:89 (20:25, 30:28, 24:14, 20:22)



Zdjęcie Zawodnicy Arki Gdynia Joshua Bostic (P) i Robert Upshaw / Adam Warżawa / PAP

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Alba Berlin 9 5 4 1 447:402

2. Lokomotiw Krasnodar 9 5 4 1 417:373

3. Cedevita Zagrzeb 7 5 2 3 303:301

4. CSP Limoges 7 5 2 3 469:482

5. Tofas Bursa 7 5 2 3 434:459

6. Arka Gdynia 6 5 1 4 368:414