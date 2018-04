Artego Bydgoszcz rywalem CCC Polkowice w finale ekstraklasy koszykarek

Koszykarki Artego Bydgoszcz awansowały do finału mistrzostw Polski pokonując w piątym meczu broniącą tytułu 1KS Ślęzę Wrocław 85:54 i wygrywając rywalizację 3-2. O złoto zmierzą się z CCC Polkowice, które wcześniej wyeliminowało Wisłą CanPack Kraków (3-0).

Zdjęcie CCC Polkowice /Newspix

Było to pierwsze w play off zwycięstwo podopiecznych trenera Tomasza Herkta na własnym parkiecie nad Ślęzą, bowiem wrocławianki pokonały je w dwóch pierwszych meczach, by kolejne dwa - we Wrocławiu - przegrać. Pierwsze cztery spotkania były bardzo zacięte, w przeciwieństwie do ostatniej konfrontacji.

Artego, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, walkę o złoto rozpocznie na własnym parkiecie 26 kwietnia (a następnie 27). Bydgoszczanki na najwyższym szczeblu rozgrywek grają od 2009 roku. W finale zameldowały się po raz trzeci - poprzednio wywalczyły srebro w 2015 i 2016 roku. W tym sezonie drużyna znad Brdy wywalczyła już Puchar Polski.

CCC, które występuje w ekstraklasie od 2001 roku, po raz piąty walczyć będzie o złoto. W 2011, 2012 i 2014 roku musiało w finale uznać wyższość Wisły, a w 2013 pod wodzą Jacka Winnickiego sięgnęło po złoto, rewanżując się krakowiankom za wcześniejsze niepowodzenia.

W tym roku zespół prowadzony obecnie przez Słowaka Marosa Kovacika, który w lutym zastąpił Greka Geoerge'a Dikeoulakosa, przystępował do play z trzeciej pozycji.

Rywalizacja w finale toczyć się będzie do trzech zwycięstw i najpóźniej rozstrzygnie się 4 maja. O brąz zmierzą się (do dwóch wygranych) ubiegłoroczni finaliści - Ślęza i Wisła.

Terminarz meczów o medale MP Polski:

Finał:

1. mecz 26 kwietnia: Artego Bydgoszcz - CCC Polkowice

2. mecz 27 kwietnia: Artego - CCC

3. mecz 30 kwietnia: CCC - Artego

ew. 4 mecz 1 maja: CCC - Artego

ew. 5 mecz 4 maja: Artego - CCC

o brąz

1. mecz 25 kwietnia: Wisła CanPack Kraków - 1KS Ślęza Wrocław

2. mecz 27 kwietnia: Ślęza - Wisła

ew. 3 mecz 29 kwietnia: Wisła - Ślęza