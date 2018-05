AS Monaco i AEK Ateny w finale Ligi Mistrzów FIBA

Koszykarze AEK pokonali w Atenach hiszpański zespół UCAM Murcia 77:75 (18:17, 22:17, 15:20, 22:21) w półfinale Ligi Mistrzów FIBA. W niedzielę ich rywalem w walce o mistrzostwo będzie drużyna AS Monaco, która w pierwszym meczu wygrała z MHP Riesen Ludwigsburg 87:65.

Grecy byli grupowymi rywalami Rosy Radom. Po fazie zasadniczej z zespołu z Mazowsza do Aten odszedł lider Kevin Punter. W półfinale był drugim strzelcem gospodarzy. Koszykarze AEK mieli w spotkaniu z UCAM 59 procent skuteczności za dwa punkty, a rywale 45.

AS Monaco to jedyna ekipa, która powtórzyła osiągnięcie sprzed roku i awansowała do turnieju finałowego. W 2017 roku zajęła trzecie miejsce.

Przewaga Francuzów, poza pierwsza kwartą, nie podlegała dyskusji. Koszykarze z Monako mieli tylko dziewięć strat - przy 16 rywali i aż 27 asyst, podczas gdy zawodnicy z Niemiec tylko dziewięć podań otwierających drogę do kosza.

Klub z Księstwa wyeliminował w ćwierćfinale Banvit Bandirma, z Damianem Kuligiem w składzie i słoweńskim trenerem Saso Filipovskim (dwa razy zdobył mistrzostwo Polski ze Stelmetem BC Zielona Góra), a w 1/8 finału Stelmet BC Enea Zielona Góra. W tej samej fazie odpadł sensacyjnie obrońca tytułu Iberostar Teneryfa, którego zawodnikiem w tym sezonie jest Mateusz Ponitka.

Wyniki turnieju Final Four LM FIBA:

AS Monaco - MHP Riesen Ludwigsburg 87:65 (11:20, 25:18, 25:16, 26:11)



Najwięcej punktów: dla AS - Elmedin Kikanovic 19, Christopher Evans 17, Gerald Robinson 16; dla MHP - Kerron Johnson 12, Adika Peter-McNeilly 11.

AEK Ateny - UCAM Murcia 77:75 (18:17, 22:17, 15:20, 22:21)

Najwięcej punktów: dla AEK - Manny Harris 20, Kevin Punter 16, Dusan Sakota 15; dla UCAM - Vitor Benite 19, Clevin Hannah 17.

niedziela, 6 maja

mecz o trzecie miejsce

UCAM Murcia - MHP Riesen Ludwigsburg (godz. 17.30)

finał

AEK Ateny - AS Monaco (godz. 20.30)