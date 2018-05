BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski nie zadowala się tylko finałem

Koszykarze BM Slam Stali Ostrów nie zadowalają się awansem do finału i w meczach z Anwilem Włocławek chcą grać o pełną pulę. "Być w finale i nie walczyć o złoto, to byłaby zbrodnia" - powiedział rozgrywający ostrowskiej drużyny Tomasz Ochońko.

Zdjęcie BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski /PAP/Tytus Żmijewski /PAP



Zespół w południowej Wielkopolski już zapisał się na kartach historii ostrowskiej koszykówki, bowiem pierwszy raz wystąpi w finale. Stal w swojej kolekcji ma dwa brązowe medale (2002, 2017).



Podopieczni Emila Rajkovica nie zamierzają zadowalać się tylko tytułem wicemistrzowskim.



"Tak na początku myślałem, że ten finał to moje marzenie. Ale być w tym finale i nie walczyć o złoto, to byłaby zbrodnia. Wiemy, że właśnie teraz jest ten jeden najważniejszy krok do zrobienia" - mówił Ochońko.



W podobnym tonie wypowiadał się skrzydłowy Mateusz Kostrzewski, który był jednym z bohaterów półfinałowej rywalizacji z Polskim Cukrem Toruń.



"Mamy świadomość, że już wpisaliśmy się w historię tego klubu, ale zarówno my, jak i kibice mamy spore apetyty, by wygrać to złoto" - podkreślił.



Koszykarze Stali mieli więcej czasu na odpoczynek przed decydującymi pojedynkami i mogli spokojnie oglądać rywalizację Anwilu ze Stelmetem Zielona Góra, która dopiero w piątym meczu wyłoniła finalistę. Nie ukrywają, że trzymali kciuki za zielonogórzan, bowiem ekipa z Włocławka ostatnio im "nie leżała". Od momentu powrotu do ekstraklasy Stal jeszcze nigdy nie wygrała z Anwilem.



"Myślę, że najbardziej żal tego, że nie będziemy mieli atutu własnego parkietu, że nie zaczynamy od meczów u siebie. Anwil był drugą opcją i nie ma nad czym płakać, to jest też rywal, którego możemy pokonać. Przegraliśmy z nimi dwa razy w rundzie zasadniczej, ale od tego czasu wiele się w naszej drużynie zmieniło. Gramy przede wszystkim koszykówkę bardziej zespołową i to będzie na naszym atutem" - ocenił Kostrzewski.



Ochońko, który w ostrowskim klubem występował jeszcze w poprzedniej dekadzie (w sezonie 2008/09) przyznał, że te kilka dni więcej odpoczynku jego zespołu może nie mieć większego znaczenia.



"My odstawiamy na bok rozważania, kto jest faworytem. Teoretycznie Anwil, bo skończył rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. W finale nie będzie czegoś takiego jak zmęczenie. Każdy z nas tę swoją baterię rozładuje do końca, żeby tylko pomóc drużynie. My dobrze spędziliśmy te ostatnie dni, mentalnie i fizycznie jesteśmy przygotowani do tych spotkań" - stwierdził rozgrywający Stali.



Pierwsze dwa mecze finałowe (rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw) rozegrane zostaną we Włocławku - w czwartek i sobotę, kolejne dwa w Ostrowie (28 i 30 maja).



"Pierwszy mecz może mieć duże znaczenie. Plan minimum to wygrać jedno spotkanie we Włocławku, czy to w czwartek, czy w sobotę. Będzie ciężko, ale jesteśmy w stanie to zrobić" - podsumował Kostrzewski.