Ćwierćfinał koszykarskich mistrzostw Polski w Krakowie

Już w dniach 4-6 maja zespół KS Korona Kraków z wychowankami szkółki RadwanSport w składzie, stoczy rywalizację w ramach 1/4 finału mistrzostw Polski kategorii U 14.

Do ogólnopolskiego etapu rozgrywek awansowały 32 drużyny z całego kraju. Korona we wcześniejszym etapie - Małopolsko-Świętokrzyskim okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając 11 meczów i przegrywając zaledwie 1 spotkanie. Bilans punktów zdobytych do straconych to 1271:459. Teraz podopieczni trenera Andrzeja Dudka otrzymają wyżej zawieszoną poprzeczkę. Do półfinału promocję otrzymają dwa najlepsze kluby.

Skład drużyny:

Trener: Andrzej Dudek

Zawodnicy:

Jan Bonar

Mikołaj Haluch

Piotr Korczyński

Kamil Król

Bartosz Leśniak

Konstanty Michaluk

Mikołaj Nadczuk

Eryk Noszczyński

Kacper Rutkowski

Jakub Skoczylas

Maurycy Skorulski

Szymon Tabiś

Franciszek Usydus

Maksymilian Wiech

Mecze odbędą się w hali sportowej przy ulicy Kalwaryjskiej 9-15. Pełny terminarz:

UKS Trójka Żyrardów -- : -- TSK Roś Pisz 04.05.2018 16:00

KS Korona Kraków -- : -- MKK Pyra Poznań 04.05.2018 18:30

MKK Pyra Poznań -- : -- TSK Roś Pisz 05.05.2018 15:00

KS Korona Kraków -- : -- UKS Trójka Żyrardów 05.05.2018 17:30

UKS Trójka Żyrardów -- : -- MKK Pyra Poznań 06.05.2018 10:00

TSK Roś Pisz -- : -- KS Korona Kraków 06.05.2018 12:30

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny. Już teraz zapraszamy serdecznie do wypełnienia hali i dopingowania!

