Eugeniusz Kijewski z wyróżnieniem Fair Play PKOl

Były reprezentant Polski a później trener reprezentacji Eugeniusz Kijewski został wyróżniony w 51. dorocznym konkursie Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Eugeniusz Kijewski

Eugeniusz Kijewski został laureatem w kategorii “Całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu”. To wyróżnienie wręcza się zawodnikom, którzy wyróżniali się postawą fair play w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej - osobistym, zawodowym lub w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport.

- Eugeniusz Kijewski to człowiek niezwykle zasłużony dla polskiej koszykówki. Najpierw odnosił ogromne sukcesy jako zawodnik, później jako trener, a teraz jest świetnym przykładem dla młodzieży. Warto go naśladować i stawiać jako wzór dla młodego pokolenia. Wyróżnienie przyznane przez Klub Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego tylko to potwierdza - mówi Prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

Eugeniusz Kijewski jako zawodnik był legendą Lecha Poznań - czterokrotnie wywalczył z tym klubem tytuł mistrza Polski, dwa razy sięgał po srebrne i brązowe medale, a w dodatku pięciokrotnie zdobywał tytuł króla strzelców. Łącznie w rozgrywkach ekstraklasy rzucił 10176 punktów (wynik nieoficjalny, wliczający punkty zdobyte przed 1976 rokiem).

Z reprezentacją Polski brał udział w trzech mistrzostwach Europy oraz w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem. Z Prokomem Treflem Sopot w latach 2004-2007 sięgnął po cztery złote medale, a w swoim dorobku ma sześć kolejnych miejsc na podium mistrzostw Polski. Pracował również z kadrą - m.in. podczas mistrzostw Europy w 1997 roku (7. miejsce reprezentacji).

Obecnie Eugeniusz Kijewski pełni funkcję Prezesa Honorowego Fundacji Biofarm Basket Poznań. Jest również członkiem Komisji Szkoleniowej Polskiego Związku Koszykówki i doradcą Prezesa PZKosz w sprawach szkolenia kadr młodzieżowych.