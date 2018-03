Euroliga. Adam Waczyński bohaterem dogrywki, wygrana Unicai Malaga

Adam Waczyński zdobył 10 punktów, w tym sześć w dodatkowym czasie gry, a Unicaja Malaga pokonała po dogrywce trzeci zespół tabeli Olympiakos Pireus 87:85 w meczu 29., przedostatniej kolejki Euroligi koszykarzy.

Zdjęcie Koszykarz Unicai Alberto Diaz (z lewej) i Vassileios Spanoulis z Olympiakosu /PAP/EPA

Kapitan reprezentacji Polski był bohaterem dogrywki, w której dwa razy trafił zza linii 6,75 m, doprowadzając w ostatnich 120 sekundach do remisu (82:82 i 85:85). 28-letni zawodnik urodzony w Toruniu przebywał na parkiecie 17 minut. W całym meczu miał celne dwa z trzech rzutów za dwa punkty i dwa z czterech za trzy. Zapisał też w statystykach pięć zbiórek, dwa przechwyty i jedną stratę.

Decydujące o sukcesie gospodarzy punkty uzyskał amerykański środkowy James Augustine na dwie sekundy przed końcem dogrywki. Najlepszym w Maladze był Serb Nemanja Nedovic - 17 pkt. Wśród rywali liderem był rozgrywający Vassilis Spanoulis, który miał 15 pkt i osiem zbiórek, a dzięki ośmiu asystom stał się najlepszym w tej klasyfikacji w historii. Ma ich 1260 i wyprzedził rodaka Dimitrisa Diamantidisa (Panathinaikos Ateny, zakończył karierę 2016), który ma ich 1255.



Sensacją kolejki była porażka lidera CSKA Moskwa w Kownie z mistrzem Litwy Żalgirisem 72:85. Gospodarzy do sukcesu poprowadził słoweński rozgrywający Kevin Pangos, który miał double-double - 15 pkt (trafił trzy z czterech za dwa i trzy z trzech zza linii 6,75 m) i 11 asyst. To najlepszy od lat sezon Żalgirisu prowadzonego przez byłego wybitnego zawodnika, mistrza Europy z 2003 r., gracza NBA, czterokrotnego mistrza Euroligi (2003, 2004, 2005, 2009) Sarunasa Jasikeviciusa.



Real Madryt pokonał w Belgradzie Crvenę Zvezdę 82:79, a najlepszym na boisku był 19-letni Słoweniec, mistrz Europy z 2017 r., Luka Doncic. Zdobył 24 pkt, miał dziewięć zbiórek, cztery asysty, trzy przechwyty (oraz siedem strat) i najwyższy w kolejce indeks efektywności - aż 35.



Ostatnią drużyną, która wywalczyła prawo gry w play off jest Baskonia Vitoria, która pokonała we własnej hali Maccabi Tel Awiw, bezpośredniego rywala do gry w play off, 83:72.



Do zakończenia sezonu zasadniczego pozostała jedna kolejka. Zostanie rozegrana po świętach i zadecyduje o kolejności przed play off.



Wyniki 29. kolejki:

Chimki Moskwa - Fenerbahce Stambuł 64:73

Anadolu Efes Stambuł - FC Barcelona 83:107

Brose Bamberg - AXM Armani Mediolan 78:83

Baskonia Vitoria Gasteiz - Maccabi Tel Awiw 83:72

Unicaja Malaga - Olympiakos Pireus 87:85 dogr.

Żalgiris Kowno - CSKA Moskwa 85:72

Crvena Zvezda Belgrad - Real Madryt 79:82

Panathinaikos Ateny - Valencia Basket 75:56



Tabela: (x - pewny udział w play off)

pkt M Z P kosze

x-1. CSKA Moskwa 52 29 23 6 2583:2296

x-2. Fenerbahce Stambuł 50 29 21 8 2298:2125

x-3. Olympiakos Pireus 48 29 19 10 2188:2170

x-4. Real Madryt 47 29 18 11 2470:2289

x-5. Panathinaikos Ateny 47 29 18 11 2247:2204

x-6. Żalgiris Kowno 46 29 17 12 2337:2309

x-7. Baskonia Vitoria 45 28 16 13 2408:2292

x-8. Chimki Moskwa 45 29 16 13 2256:2266

9. Maccabi Tel Awiw 42 29 13 16 2356:2443

10. Unicaja Malaga 41 29 12 17 2264:2352

11. Brose Bamberg 40 29 11 18 2223:2340

12. Crvena Zvezda Belgrad 40 29 11 18 2252:2423

13. Valencia Basket 40 29 11 18 2249:2336

14. AXM Armani Mediolan 39 29 10 19 2320:2443

15. FC Barcelona 39 29 10 19 2370:2322

16. Anadolu Efes Stambuł 35 29 6 23 2240:2451