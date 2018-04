Euroliga: Fenerbahce Stambuł przegrało z Baskonią Vitoria

Obrońca tytułu Fenerbahce Stambuł przegrał na wyjeździe z Baskonią Vitoria 83:88 w trzecim ćwierćfinałowym meczu Euroligi koszykarzy. Żalgiris pokonał w Kownie Olympiakos Pireus 80:60 i - podobnie jak drużynie z Turcji - brakuje mu zwycięstwa, by awansować do Final Four.

Zdjęcie Luca Vildoza (Kirolbet Baskonia Vitoria) i Kostas Sloukas (Fenerbahce) /PAP/EPA

Koszykarze Fenerbahce, którzy na własnym parkiecie wygrali dwa pierwsze mecze, w Vitorii, w obecności 12 136 widzów, musieli uznać wyższość rywali. Ekipę z Hiszpanii do zwycięstwa poprowadził m.in. francuski rozgrywający Rodrigue Beaubois - 21 pkt i pięć asyst. Drużyna trenera Pedro Martineza trafiła 14 z 25 rzutów za trzy punkty. W tureckiej ekipie double-double zanotowali Czech Jan Vesely - 17 pkt i 10 zbiórek oraz Grek Kostas Sloukas - 14 i 11 asyst. Gracze trenera Żelimira Obvradovicia trafili 12 z 25 prób zza linii 6,75 m, ale nie wystarczyło to do wygranej.

W Kownie bezdyskusyjny triumf gospodarzy obejrzało 14 345 widzów. Zespół prowadzony przez trenera Szarunasa Jasikevicziusa, byłego znakomitego zawodnika, miał aż 72,7 procent skuteczności rzutów za dwa punkty i wygrał walkę pod tablicami 33:27. Litwini, którzy zwyciężyli także w pierwszym spotkaniu, po dogrywce w Pireusie, potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, by awansować do Final Four.

Najwięcej punktów dla zwycięzców uzyskali Amerykanin Brandon Davies - 18 (6 z 8 za dwa i 6 z 7 wolnych i trzy zbiórki) oraz Paulius Jankunas - 13 (5 z 5 za dwa, 3 z 4 wolnych, sześć zbiórek i trzy asysty). Najskuteczniejszym w Olympiakosie był Vassilis Spanoulis - 14 pkt.

Kolejne, czwarte mecze odbędzie się w czwartek ponownie w Vitorii i Kownie. Na środę zaplanowano trzecie spotkania w parach Chimki Moskwa - CSKA Moskwa oraz Real Madryt - Panathinaikos Ateny.

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Turniej Final Four odbędzie się w Belgradzie w dniach 18-20 maja.

Wyniki trzecich meczów ćwierćfinałowych (do trzech zwycięstw):

Kirolbet Baskonia Vitoria (7) - Fenerbahce Stambuł (2) 88:83

Stan rywalizacji 2-1 dla Fenerbahce

Żalgiris Kowno (6) - Olympiakos Pireus (3) 80:60

Stan rywalizacji 2-1 dla Żalgirisu

środa

Real Madryt (5) - Panathinaikos Ateny (4) (godz. 18.45)

Stan rywalizacji 1-1

Chimki Moskwa Region (8) - CSKA Moskwa (1) (godz. 19.00)

Stan rywalizacji 2-0 dla CSKA