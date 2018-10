Euroliga koszykarek. CCC Polkowice - Bourges Basket 56:73

Koszykarki CCC Polkowice z kompletem wygranych prowadzą w Energa Basket Lidze Kobiet, ale rywalizację w europejskich rozpoczęły od dotkliwej porażki. "Pomarańczowe" w inauguracyjnej kolejce Euroligi wyraźnie uległy francuskiemu Bourges Basket 56:73, w pewnym momencie przegrywając różnicą 32 punktów.

Zdjęcie Zawodniczka CCC Polkowice Jasmine Thomas (P) i Cristina Ouvina (L) z Tango Bourges Basket / Maciej Kulczyński /PAP

- Mecze euroligowe to inny poziom intensywności. Trzeba być skoncentrowanym od pierwszej do ostatniej syreny. Nie można sobie pozwolić nawet na chwilę rozluźnienia - mówił cytowany przez oficjalną stronę internetową trener polkowiczanek Maros Kovacik.

Jego zespół nad Wisłą miał problem tylko z pokonaniem Energi Toruń (73:71), pozostałe trzy spotkania wygrywając różnicą przynajmniej 29 punktów, lecz pierwsze w tym sezonie spotkanie w europejskich pucharach rozpoczął źle.

Przyjezdne szybko objęły prowadzenie 10:1, a dużą aktywnością wykazała się była zawodniczka Wisły Can-Pack Kraków Cristina Ouvina. CCC próbowało zmieniać obronę, bądź też szukało punktów z dalszej odległości od kosza, ale niewiele to dało.

Rywalki konsekwentnie budowały swoją przewagę, z każdą kolejną minuta powiększając dystans do polkowiczanek. Koszykarki Bourges Basket do przerwy prowadziły różnicą 21 punktów, a w trzeciej odsłonie ta przewaga wzrosła do 32 punktów. Dopiero wówczas szkoleniowiec przyjezdnych zdecydował się na zmiany, które pozwoliły CCC odrobić część strat. Ostatnią kwartę miejscowe wygrały 23:8.

Bourges Basket trafiło 10 z 24 rzutów z dystansu, było też znacznie skuteczniejsze spod kosza niż mistrzynie Polski.

Niestety z trzech Polek, które tego dnia pojawiły się na boisko (Weronika Gajda, Agnieszka Kaczmarczyk i Karolina Puss), żadna nie zdołała trafić do kosza (łącznie 0 na 9 z gry). W polskim zespole statystycznie nieźle wypadła jedynie Temi Fagbenle (20 punktów i 9 na 11 z gry).

Najlepszą punktującą przyjezdnych została Francuzka Marine Johannes, która rzuciła 19 punktów.

CCC Polkowice - Bourges Basket 56:73 (12:25, 10:18, 11:22, 23:8)

CCC Polkowice: Temitope Fagbenle 20, Tiffany Hayes 12, Kelsey Bone 9, Jasmine Thomas 7, Johannah Leedham 6, Styliani Kaltsidou 2, Weronika Gajda 0, Agnieszka Kaczmarczyk 0, Karolina Puss 0;

Bourges Basket: Marine Johannes 19, Alexia Chartereau 10, Nayo Raincock-Ekunwe 10, Sarah Michel 9, Katherine Plouffe 9, Cristina Ouvina 7, Elodie Godin 5, Iliana Rupert 2, Kristen Brooke Sharp 2, Lisa Berkani 0.