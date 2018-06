Euroliga koszykarek. CCC Polkowice w fazie grupowej, Wisła Can-Pack w eliminacjach

Mistrz Polski CCC Polkowice jest jednym z 12 zespołów pewnych udziału w Eurolidze koszykarek w sezonie 2018/19 - poinformowała FIBA-Europe. Z udziału zrezygnował srebrny medalista Artego Bydgoszcz, a brązowy Wisła Can-Pack Kraków wystąpi w kwalifikacjach.

O klubowe mistrzostwo będzie walczyć ponownie 16 drużyn.

W eliminacjach o cztery miejsca zagra osiem drużyn, oprócz Wisły: Nadieżda Orenburg (Rosja), Cukurova Basketbol (Turcja), ESBVA - Lille Metropole (Francja), Atomeromu TARR KSC Szekszard (Węgry), Umana Reyer Wenecja (Włochy), Olympiakos Pireus (Grecja) i TTT Ryga (Łotwa).

Losowanie par kwalifikacji, podobnie jak dwóch ośmiozespołowych grup, odbędzie się 5 lipca w Monachium. Spotkania play off eliminacji odbędą się 9 i 12 października systemem mecz i rewanż. Drużyny przegrane automatycznie trafią do Pucharu Europy.

Faza grupowa Euroligi rozpocznie się 24 października. Do ćwierćfinałów awans wywalczą po cztery najlepsze zespoły. Tytułu broni UMMC Jekaterynburg.

Zwycięzcy 1/4 finału (do dwóch zwycięstw) awansują do turnieju Final Four i zagrają o mistrzostwo. Drużyny z miejsc 5-6 w obydwu grupach automatycznie awansują do 1/4 finału Pucharu Europy.

Skład Euroligi koszykarek w sezonie 2018/19:

Belgia: Mithra Castors Braine

Czechy: ZVVZ USK Praga

Francja: Tango Bourges Basket, Flammes Carolo Basket

Hiszpania: CB Avenida Salamanka

Polska: CCC Polkowice

Rosja: Dynamo Kursk, UMMC Jekaterynburg

Turcja: Fenerbahce Stambuł, Hatay BB

Węgry: Uniqa Sopron

Włochy: Famila Beretta Schio