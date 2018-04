Euroliga. Koszykarze Żalgirisu i Fenerbahce awansowali do turnieju finałowego

Żalgiris Kowno pokonał po raz trzeci Olympiakos Pireus w ćwierćfinale Euroligi, tym razem we własnej hali 101:91 i awansował do turnieju finałowego (Final Four). Obrońca tytułu Fenerbahce Stambuł wygrał na wyjeździe z Baskonią Vitoria 92:83 i też uzyskał awans.

W Kownie mecz obejrzało 14 411 kibiców. Do sukcesu nad Olympiakosem poprowadził zespół trenera Sarunasa Jasikeviciusa, byłego znakomitego zawodnika, duet Kevin Pangos - Edgarasa Ulanovas. Kanadyjski rozgrywający miał 21 pkt i cztery asysty, a litewski skrzydłowy uzyskał 20 pkt i dziewięć zbiórek. Żalgiris, który przystępował do rywalizacji z niższej lokaty (6), wygrał pierwsze spotkanie w Pireusie i to był klucz do sukcesu w całej rywalizacji.

Po raz ostatni Żalgiris wystąpił w turnieju Final Four w... 1999 roku (rozgrywki prowadziła wtedy FIBA) i wówczas zdobył jedyne mistrzostwo, pokonując w finale Kinder Bolonia. W składzie tamtej ekipy było kilku koszykarzy, którzy na początku XXI wieku grali w Polsce. Byli to m.in. Darius Maskoliunas i Tomas Masiulis (Trefl Sopot) oraz Dainius Adomaitis (Śląsk Wrocław, Anwil Włocławek), obecny szkoleniowiec reprezentacji Litwy, która jest rywalem Polski w eliminacjach MŚ 2019.

W piątek odbędą się czwarte mecze w parach Chimki Moskwa - CSKA oraz Real - Panathinaikos. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Turniej Final Four odbędzie się w Belgradzie w dniach 18-20 maja.



Wyniki czwartych meczów ćwierćfinałowych (do trzech zwycięstw):

Kirolbet Baskonia Vitoria (7) - Fenerbahce Stambuł (2) 83:92 Stan rywalizacji 3-1 dla Fenerbahce

Żalgiris Kowno (6) - Olympiakos Pireus (3) 101:91

Stan rywalizacji 3-1 dla Żalgirisu

piątek, czwarte mecze:

Real Madryt (5) - Panathinaikos Ateny (4) (godz. 19.00)

Stan rywalizacji 2-1 dla Realu

Chimki Moskwa Region (8) - CSKA Moskwa (1) (godz. 21.00)

Stan rywalizacji 2-1 dla CSKA