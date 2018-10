Euroliga koszykarzy. Bez polskich drużyn i zawodników

Po raz trzeci z rzędu w najlepszych koszykarskich rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie - Eurolidze zabraknie polskiej drużyny. W składach 16 uczestników nie będzie też żadnego Polaka. Tytułu broni Real Madryt, a rywalizacja rozpoczyna się w czwartek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapakował! Akcja Arki jak z NBA. Wideo Eurosport

Jednym z meczów tego dnia będzie elektryzujący pojedynek CSKA Moskwa, czwartej ekipy ostatnich rozgrywek, z FC Barcelona, prowadzoną ponownie przez słynnego Svetislava Pesicia. Serbski szkoleniowiec z katalońskim klubem triumfował w Eurolidze w 2003 roku.

Reklama

W ostatnim sezonie w rozgrywkach tych występował kapitan reprezentacji Polski Adam Waczyński, ale w tegorocznych jego Unicaja Malaga rywalizuje na niższym szczeblu - w Pucharze Europy.

Jedynym polskim akcentem w prestiżowych rozgrywkach będą sędziowie. W tym sezonie mecze poprowadzi rekordowa liczba czterech międzynarodowych arbitrów: Marcin Kowalski, Piotr Pastusiak, Tomasz Trawicki i Jakub Zamojski.

Faworytami rywalizacji są ponownie obrońca trofeum Real, Fenerbahce Stambuł, CSKA, a także Barcelona. W maju w Belgradzie "Królewscy" po raz 10. zostali najlepszą klubową drużyną Starego Kontynentu po wygranej z broniącym tytułu Fenerbahce 85:80. Trzecie miejsce wywalczył Żalgiris Kowno, wygrywając z CSKA. Był to największy sukces litewskiego klubu od 19 lat (w 1999 roku zdobył mistrzostwo).

Debiutantem w sezonie 2018/19, który jednak wraca do Euroligi po 15 latach, jest Buducnost Podgorica. Czarnogórski klub to triumfator Ligi Adriatyckiej w sezonie 2017/18.

Sezon zasadniczy potrwa od 11 października do 5 kwietnia. W play off zagra osiem najlepszych zespołów po pierwszym etapie. Rywalizacja do trzech zwycięstw wyłoni czterech finalistów, którzy w Vitorii (po raz pierwszy to miasto będzie gospodarzem Final Four) w dniach 17-19 maja zmierzą się o trofeum.

Euroliga w latach 1958-96 nosiła nazwę Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Największe sukcesy polskich drużyn w tamtym okresie to trzecia lokata Polonii Warszawa (1960), czwarta Lecha Poznań (1959) oraz ćwierćfinały Legii Warszawa (1958, 1961, 1962, 1964) i Wisły Kraków (1963, 1965).

Po reformie formuły w 1988 roku Polskę reprezentowało w najważniejszych rozgrywkach Starego Kontynentu pięć drużyn: Lech Poznań w 1990 roku (występował w najlepszej ósemce), Śląsk Wrocław w latach 2001-04, Prokom Trefl (potem jako Asseco Gdynia) w latach 2004-13, PGE Turów Zgorzelec (2014/15) i Stelmet BC Zielona Góra (2013/14 oraz 2015/16). Największy sukces to udział Asseco Gdynia w ćwierćfinale w 2010 r. (porażka z Olympiakosem Pireus 1-3).