Euroliga koszykarzy. Wyniki drugich meczów 1/4 finału

Olympiakos pokonał w Pireusie Żalgiris Kowno 79:68 w drugim meczu 1/4 finału Euroligi koszykarzy i doprowadził do remisu 1-1. Obrońca tytułu Fenerbahce Stambuł wygrał ponownie z Baskonią Vitoria 95:89 i potrzebuje jednego zwycięstwa, by zagrać w Final Four.

Zdjęcie Piłkę zbiera Vasilis Spanoulis z Olympiakosu /PAP/EPA

Drugi mecz w Pireusie był równie zacięty jak pierwszy, wygrane po dogrywce przez Żalgiris. Tym razem ze zwycięstwa cieszyli się gospodarze i ponad 11 tysięcy ich fanów. O sukcesie zadecydowała ostatnia kwarta, wygrana 25:14.



Najwięcej punktów uzyskał dla Olympiakosu Amerykanin Jamel McLean - 21, który trafił 8 z 12 rzutów za dwa i pięć z sześciu wolnych. W ekipie Żalgirisu, która wywozi jedno zwycięstwo z Grecji, najskuteczniejszy był Brandon Davies - 20. Rywalizacja przenosi się do Kowna (24 i 26 kwietnia).



Fenerbahce w obecności 12997 kibiców poprowadził do sukcesu duet Brad Wanameker i Jan Vesely. Amerykanin uzyskał 19 pkt, miał cztery asysty, a Czech, były kolega Marcina Gortata z Washington Wizards, zdobył 16 pkt, miał sześć zbiórek i asystę. Kolejny mecz i ewentualnie czwarte spotkanie odbędą się w przyszłym tygodniu w Hiszpanii.

Rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się do trzech zwycięstw. Triumfatorzy uzyskają awans do turnieju Final Four, który odbędzie się w Belgradzie w dniach 18-20 maja.

Wyniki ćwierćfinałów (do trzech zwycięstw) - drugie mecze:



Fenerbahce Stambuł (2) - Kirolbet Baskonia Vitoria (7) 95:89

Stan rywalizacji 2-0 dla Fenerbahce



Olympiakos Pireus (3) - Żalgiris Kowno (6) 79:68

Stan rywalizacji 1-1

czwartek

CSKA Moskwa (1) - Chimki Moskwa Region (8) 89:85

Stan rywalizacji 2-0 dla CSKA



Panathinaikos Ateny (4) - Real Madryt (5) 82:89

Stan rywalizacji 1-1