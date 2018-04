Finał Euroligi. UMMC Jekaterynburg - Basket Sopron 72:53

Koszykarki UMMC Jekaterynburg zdobyły mistrzostwo Euroligi pokonując w finale w Sopronie miejscowy Basket 72:53 (22:15, 20:15, 11:12, 19:11). To ich czwarty tytuł w najlepszych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie.

Zdjęcie Brittney Griner (L) z UMMC Jekaterynburg i Aleksandra Crvendakić z Basketu Sopron /PAP/EPA

W półfinale UMMC pokonał faworyta, niepokonane od dwóch sezonów Dynamo Kursk (84:77).

Najlepszą zawodniczką finału (MVP) została wybrana belgijska środkowa UMMC 24-letnia Emma Meeseman, która uzyskała 19 pkt, dziewięć zbiórek i pięć asyst (wskaźnik efektywności gry - 27).

Zespół z Rosji dominował od pierwszych minut. Węgierki, mimo że miały ogromne wsparcie publiczności- nie były w stanie odwrócić losów rywalizacji. Finał to i tak największy sukces w historii zespołu z Sopronu i węgierskiej koszykówki. Do tej pory od zmiany formuły walki o mistrzostwo i wprowadzeniu turnieju Final Four najwyższe miejsce - trzecie uzyskał w 2001 roku Peci Pecs. W 2009 r. Sopron zajął czwartą lokatę.

Po 20 minutach finału w Sopronie UMMC prowadzony przez hiszpańskiego szkoleniowca Miguela Mendeza prowadził 42:30 mając przewagę pod koszami. W trzeciej części osiągnął 15-punktowe prowadzenie (53:38), ale ambitnie walczące zawodniczki z Sopronu, głównie dzięki akcjom najlepszej na parkiecie Amerykanki Yvonne Turner, byłej koszykarki Wisły Kraków, zmniejszyły w końcówce straty do różnicy 11 punktów (53:42).

W ostatniej części przewaga koszykarek z Uralu mających w składzie gwiazdy światowej koszykówki nie podlegała dyskusji. Zawodniczki UMMC wygrały walkę pod tablicami 37:35, ale przede wszystkim miały przewagę dzięki defensywie. Ze strat rywalek zdobyły aż 23 punkty, podczas gdy koszykarki z Sopronu tylko pięć. Zespół z Jekaterynburgu miał sześć strat, podczas gdy drużyna gospodarza aż 16.



UMMC Jekaterynburg - Basket Sopron 72:53 (22:15, 20:15, 11:12, 19:11)

UMMC: Emma Meeseman 19, Maya Moore 17, Brittney Griner 16, Jewgienija Bieljakowa 5, Lara Sanders 4, Alba Torrens 4, Kristi Toliver 4, Jelena Biegłowa 3;

Sopron: Yvonne Turner 21, Jelena Milovanovic 13, Danielle Page 9, Zsofia Fegyverneky 4, Tina Jovanovic 4, Aleksandra Crvendakic 2, Angela Salvadores 0, Debora Dubei 0, Bernadett Hakar 0.