Hiszpańska liga koszykarzy. 18 punktów Tomasza Gielo

Tomasz Gielo zdobył 18 punktów dla Divina Seguros Joventutu Badalona w wygranym u siebie meczu z Retabet Bilbao Basket 84:56 w 28. kolejce hiszpańskiej ligi koszykarzy. Wracający po kontuzji Mateusz Ponitka w przegranym spotkaniu Iberostaru Teneryfa uzyskał 20 pkt.

Zdjęcie Tomasz Gielo /AFP

Gielo był drugim strzelcem zespołu. Rozpoczął mecz w pierwszej piątce, grał 26 minut i w tym czasie trafił pięć z sześciu rzutów za dwa punkty, dwa z czterech za trzy oraz obydwa wolne. Miał także jeden przechwyt.

Najskuteczniejszy w zwycięskim zespole był Argentyńczyk Nico Laprovittola - 22 pkt. Najlepszym strzelcem wśród pokonanych był Alex Mummbru - 14. 38-letni weteran w przeszłości rozegrał 184 spotkania w barwach ekipy z Badalony. Dzięki wygranej Joventut awansował na przedostatnie miejsce w tabeli, zachowując szanse na utrzymanie w lidze (spadają dwa ostatnie zespoły).

W niedzielę wrócił do gry Mateusz Ponitka po przerwie spowodowanej kontuzją kostki, jakiej doznał w 26. kolejce. Wyszedł w postawowym składzie zespołu, ale jego dobra gra nie uchroniła Iberostaru od porażki na wyjeździe z Kirolbetem Baskonią Vitoria 94:100. Reprezentant Polski był najlepszym strzelcem drużyny z Teneryfy. W 27 minut zdobył 20 pkt. Trafił osiem z 11 rzutów za dwa punkty i cztery z siedmiu wolnych, spudłował obydwie próby za trzy. Zanotował także cztery zbiórki (wszystkie w obronie), dwa przechwyty i trzy straty.

Najwięcej punktów dla Baskonii zdobył Łotysz Janis Timma - 20. Trzecia z rzędu porażka komplikuje kwestię awansu Iberostaru do fazy play off, do której kwalifikuje się osiem czołowych zespołów.

W sobotę Tecnyconta Saragossa, w której występuje Michał Michalak przegrała u siebie z broniącą tytułu Valencią 74:97. Polak rozegrał jedno ze swoich lepszych spotkań w sezonie, w 19 minut zdobył dziewięć punktów, miał trzy zbiórki, trzy przechwyty i dwie straty.

Z kolei Montakit Fuenlabrada Przemysława Karnowskiego przegrał przed własną publicznością z liderem Realem Madryt 75:90. Środkowy z Torunia grał 11 minut i uzyskał dwa punkty oraz zbiórkę.

W niedzielę wieczorem na własnym parkiecie zagra m.in. Unicaja Malaga Adama Waczyńskiego, a jej rywalem będzie FC Barcelona Lassa.

W tabeli prowadzi Real (bilans 25-3) przed Baskonią (20-8) i Barceloną (19-8). Unicaja (16-11) zajmuje piątą lokatę, Montakit (15-13) jest dziewiąty, Iberostar (14-14) dziesiąty, Tecnyconta (8-20) klasyfikowana jest na 15. miejscu, a Joventut (7-21) na 17., przedostatnim w lidze ACB.