Hiszpańska liga koszykarzy. Adam Waczyński i Tomasz Gielo skuteczni w ostatniej kolejce

Kapitan reprezentacji Polski Adam Waczyński był najlepszym strzelcem Unicai Malaga - zdobył 12 pkt, ale jego ekipa przegrała na wyjeździe z Divina Seguros Joventut BadalonaTomasza Gielo (11 pkt) 78:85 w 34., ostatniej kolejce hiszpańskiej ligi koszykarzy.

Zdjęcie Adam Waczyński /AFP

Unicaja zagra w play off, ale spadła na siódmą pozycję. Waczyński był na parkiecie 19 minut i w tym czasie trafił trzy z pięciu rzutów za dwa punkty i dwa z sześciu za trzy oraz miał dwie asysty. Gielo przebywał na parkiecie 21 minut i miał stuprocentową skuteczność rzutów za dwa punkty (4 z 4) i raz na trzy próby trafił zza linii 6,75 m. Zapisał ponadto na swoje konto pięć zbiórek i asystę.

Zespół z Malagi z bilansem 19 wygranych i 15 porażek zajął siódmą pozycję i w ćwierćfinale zmierzy się z wiceliderem Kirolbet Baskonia Vitoria. Joventut zakończył sezon z bilansem 12/22 na 15. pozycji.

Drugą drużyną z Polakiem w składzie, która wystąpi w play off, jest Iberostar Teneryfa z Mateuszem Ponitką. Zespół z Wysp Kanaryjskich z identycznym bilansem co Malaga, ale gorszymi małymi punktami zajął ósme miejsce. W pierwszej rundzie play off Iberostar zmierzy się z Realem Madryt, mistrzem Euroligi. W ostatniej kolejce drużyna z Teneryfy pokonała na wyjeździe Real Betis Sewilla 109:62. Urodzony w Ostrowie Wlkp. zawodnik, który został wybrany do drugiej piątki sezonu zasadniczego, tym razem był mniej skuteczny. Uzyskał w 20 minut 4 pkt (1/3 za dwa punkty i 2/2 wolne), miał cztery zbiórki i cztery asysty.

Klub Michała Michalaka - Tecnyconta Saragossa uległ w Katalonii FC Lassa Barcelona 84:100. Polak w 21 minut rzucił 9 pkt (1/2 za dwa punkty, 2/3 za trzy i 1/1 wolnych) i miał zbiórkę. Saragossa zajęła 16. miejsce w 18. zespołowej lidze ACB, najmocniejszej w Europie, z bilansem 10-24.

Najlepszą drużyną sezonu zasadniczego okazał się Real Madryt (bilans 30-4), przed Kirolbet Baskonią Vitoria (24-9), FC Barceloną (24-10) i obrońcą tytułu BC Valencia (22-12).

Play off rozpocznie się w niedzielę, a w pierwszej rundzie zagrają: Real (1) z Iberostarem (8), Kirolbet (2) z Unicają (7), FC Barcelona (3) z MoraBanc Andora (6) oraz Valencia (4) z Herbalife Gran Canaria (5). Rozgrywki opuścił Real Betis Sewilla, gdzie w zespole juniorskim gra Andrzej Pluta junior.